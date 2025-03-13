Кыргызстан отмечает Международный день школьного питания

С 10 по 14 марта в школах Кыргызстана проходит неделя, посвященная Международному дню школьного питания. Организаторами выступают Министерство образования и науки КР совместно с Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН) в партнерстве с российским Институтом отраслевого питания.

В рамках кампании ученики младших классов узнают о важности сбалансированного рациона, роли завтрака и активного образа жизни. Мероприятия будут проходить в игровой форме, чтобы дети усваивали полезные знания легко и с интересом.

Каждый день школьников ждут тематические активности:

10 марта – основы здорового питания, знакомство с персонажами Недели здорового питания – Мистером Вредсем и Доктором Энерджи;

11 марта – уроки о полезных и вредных продуктах, квест "Поиск потерянных ингредиентов";

12 марта – спортивные игры и командные соревнования;

13 марта – финальный квиз, интерактивные шоу и танцы.

Перед стартом кампании в школах провели родительские собрания, на которых взрослым рассказали о значении здорового питания и способах поддержки детей в рамках мероприятий недели.

Организаторы отмечают, что школьное питание играет ключевую роль в здоровье, обучении и развитии детей. Неделя пройдет в атмосфере познавательных игр и веселья, помогая школьникам запомнить важные принципы здорового образа жизни.