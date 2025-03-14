Остановить насилие против детей призвали на форуме "Безопасное детство"

В Бишкеке прошел Форум "Безопасное детство", организованный ОФ "Лига защитников прав ребенка", ОО "Биздин Айымдар", Союзом волонтеров Кыргызстана. В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша КР, представители Совета адвокатов Адвокатуры КР, Института Акыйкатчы, генеральной прокуратуры, государственных органов, центров помощи детям, школ, общественных организаций и СМИ. Также посетили форум родители детей, пострадавших от насилия, психологи, эксперты и общественные деятели.

На форуме призвали остановить насилие против детей, и назывались парадоксальные примеры решений, которые принимаются во вред развитию и безопасности детей. Например, упразднение кружков в школах некоторые эксперты называют одной из причин роста насилия среди школьников. Незанятость, высокая стоимость секций для детей - недопустимы в современных условиях. И государство и общество могут найти выход.

Потому и целью Форума обозначили объединение усилий депутатов, кабинета министров, общественных организаций, активистов, граждан, матерей детей пострадавших от насилия, экспертов и государственных органов для обсуждения актуальных вопросов в области защиты прав, выработки рекомендаций по реформированию системы защиты детей от насилия.

Председатель Комитета по социальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Винера Раимбачаева заявила, что долг каждого государства – должным образом защищать права и законные интересы человека, создавать безопасное государство.

"А безопасность детей, реализация их прав, защита детей от насилия – одна из важнейших задач. Несмотря на то, что в Кыргызстане проводится очень много приемлемой работы по реализации прав детей и обеспечению их безопасности, к сожалению, в последнее время в нашей стране мы наблюдаем нарушение прав и интересов детей, рост насилия в отношении них.

Считаю, что Жогорку Кенешу КР необходимо активно взаимодействовать с государственными органами и независимыми организациями по вопросам насилия в отношении детей, совершенствовать законодательство, касающееся женщин и детей, обеспечивать строгий контроль посредством регулярной комплексной оценки результатов работы отраслевых министерств", - сказала она.

Ее коллега Айсулуу Мамашева также считает, что бандитизм в школах остается острой проблемой.

"Недавно погибло несколько детей, это коллективный провал. Издевательства и бандитизм в школах остаются острой проблемой. Необходимы серьёзные реформы, чтобы дети чувствовали себя в безопасности в школе и дома. Родителям следует помнить об их ответственности за воспитание детей. Обязанность родителей разговаривать со своими детьми и пропагандировать нулевую терпимость к насилию. Дети, совершающие насилие, обычно сами являются жертвами насилия - это замкнутый круг", - отметила нардеп.

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Аида Исатбек кызы выступила с предложением о создании межведомственной комиссии с участием генеральной прокуратуры, Институтом Акыйкатчы, экспертов, чтобы выяснить системные проблемы, которые мешают эффективно защищать детей от насилия и вести профилактическую работу.

"Главное выяснить в чем же реальные причины, почему дети все еще продолжают оставаться без защиты", - сказал она.

В свою очередь организатор форума директор ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова считает, что сложившая ситуация требует усиление государственных органов на местном уровне через создание специализированных центров помощи детям, что позволит предупредить насилие в отношении детей на всех уровнях.

"Чтобы усилить меры по защите каждого ребёнка, который пострадал от насилия и семьи которые на данный момент нуждаются в ощутимых мерах поддержки и сопровождении при восстановлении прав их детей. Нужна оценка системы защиты детей, так как новые проблемы требуют новые решения. Важно все услуги для детей в том числе телефон доверия 111 перевести на онлайн формат, что позволит каждому ребёнку и родителю предоставить возможность своевременно получить помощь. Без эффективной государственной помощи дети вновь будут подвергаться повторной травматизации. Каждый из нас должен приложить усилия по формированию нулевой терпимости к проблемам насилия", - сказала она.

Родители детей, пострадавших от насилия, обратились к депутатам с просьбой взять под контроль их дела. Также они отметили, что такие открытые форумы важны, это позволяет получить доступ к лицам, принимающих решения по вопросам защиты детей от насилия.

Мероприятие прошло в Инновационном центре.