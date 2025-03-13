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"Подписание договора о границе между КР и РТ станет судьбоносным событием"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кыргызстан и Таджикистан связывают общая история, традиции и культура. У нас схожие позиции по большинству актуальных региональных и международных вопросов, что создает прочную основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил президент КР Садыр Жапаров на расширенном заседании с участием президента Таджикистана, а также руководителей министерств и ведомств двух стран.

"Благодаря совместным усилиям, политической воле и стремлению наших народов к миру и добрососедству мы закладываем прочную основу для конструктивного взаимодействия. В этом контексте хочу особо отметить результативную работу правительственных комиссий по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Уверен, что подписание договора о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном станет судьбоносным историческим событием, которое будет воспринято с воодушевлением не только народами наших стран, но и международным сообществом. Этот шаг внесет значительный вклад в укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития не только наших государств, но и всего Центрально-Азиатского региона", - заявил Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/443862
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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