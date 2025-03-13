Президенты Кыргызстана и Таджикистана совместно отпразднуют Нооруз

Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана совместно отпразднуют Нооруз. Об этом стало известно в ходе встречи Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона.

Президент Кыргызстана отметил, что совместные культурные мероприятия укрепляют сотрудничество между странами.

"В этом процессе особую роль играют совместные культурные мероприятия, способствующие укреплению добрососедских отношений. Также в этом контексте хочу отметить значимость предстоящего празднования Нооруза в городе Худжанд 31 марта. Пользуясь случаем, благодарю за приглашение и подтверждаю свое участие", - заявил президент.