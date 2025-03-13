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Президенты Кыргызстана и Таджикистана совместно отпразднуют Нооруз

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана совместно отпразднуют Нооруз. Об этом стало известно в ходе встречи Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона.

Президент Кыргызстана отметил, что совместные культурные мероприятия укрепляют сотрудничество между странами.

"В этом процессе особую роль играют совместные культурные мероприятия, способствующие укреплению добрососедских отношений. Также в этом контексте хочу отметить значимость предстоящего празднования Нооруза в городе Худжанд 31 марта. Пользуясь случаем, благодарю за приглашение и подтверждаю свое участие", - заявил президент.


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URL: https://www.vb.kg/443866
Теги:
Нооруз, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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