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Кыргызстан презентовал свой туристический потенциал в Швейцарии

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- Назгуль Абдыразакова
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Посольство Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации совместно с Кыргызской Ассоциацией Туристических Организаций (КАТО) при поддержке Германского общества международного сотрудничества, партнеров по развитию из Швейцарии и Европейского Союза, Турецких Авиалиний, а также Департамента туризма при МЭК КР и кыргызской диаспоры в Швейцарии организовало туристическое роуд-шоу в г. Цюрих (Швейцария). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По информации пресс-службы, в мероприятии приняли участие туристические агентства Швейцарии, заинтересованные в организации туров в Кыргызстан, а также такие кыргызские туристические компании, как Ak Sai, Edelweiss Touristik, САТ, Travel Expeditions, Nomads Life, Silk Way.

В своей приветственной речи посол Кыргызстана в Швейцарии Омар Султанов информировал собравшихся о развитии кыргызско-швейцарских отношений, рассказал о значимых перспективах туристического потенциала Кыргызстана и призвал швейцарских партнёров к дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества с Кыргызской Республикой.

В рамках роуд-шоу кыргызские туроператоры презентовали разнообразные направления и виды туризма в Кыргызстане, по которым они предоставляют услуги. Также были установлены деловые контакты со швейцарскими турагентствами и обсуждены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/443867
Теги:
МИД, туризм, Швейцария, Кыргызстан
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