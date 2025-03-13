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Мэр Бишкека обсудил с послом Франции проекты модернизации инфраструктуры

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялась встреча мэра города Бишкек Айбек Джунушалиева с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Кыргызской Республике Николя Фай. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества с французскими компаниями Veolia и POMA в рамках модернизации городской инфраструктуры.

Особое внимание уделено проекту с Veolia, направленному на развитие системы теплоснабжения в столице. Рассматривались возможности строительства новых котельных и модернизации теплоэлектроцентрали (ТЭЦ Бишкека) с привлечением французских технологий и инвестиций.

Кроме того, в рамках встречи обсудили вопрос улучшения работы общественного транспорта в Бишкеке.

Мэр города выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с французской стороной, отметив значимость привлечения международного опыта и передовых технологий для повышения качества жизни горожан.

В свою очередь, посол Франции подчеркнул готовность поддерживать совместные инициативы, направленные на устойчивое развитие городской инфраструктуры.

Отметим, что в ближайшее время планируется проведение рабочих встреч с представителями компаний Veolia и POMA для детального обсуждения условий и механизмов реализации проектов


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URL: https://www.vb.kg/443868
Теги:
благоустройство, Франция, Бишкек, сотрудничество, общественный транспорт, теплоснабжение, посол, мэрия
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