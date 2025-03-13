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Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о государственной границе

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В Бишкеке сегодня в "Ынтымак Ордо" президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Соглашение о государственной границе между двумя странами.

Напомним, 21 февраля этого года сопредседатели правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов объявили о достижении полного согласия.

27 февраля состоялось совместное заседание шести комитетов Жогорку Кенеша, на котором председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев представил на обсуждение депутатов один договор и два соглашения по кыргызско-таджикской границе.

Ташиев заявил, что при уточнении границы были учтены интересы обеих сторон и они пришли к согласию по ранее неоднозначным территориям.

Жогорку Кенеш одобрил кыргызско-таджикское соглашение о границе.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/443871
Теги:
граница, соглашение, Таджикистан, Бишкек, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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