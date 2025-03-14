Кризис образования в Кыргызстане: поможет ли 12-летка или усугубит проблемы

Вопрос реформы образования в Кыргызстане сегодня вызывает острую дискуссию. Министерство образования активно продвигает переход на 12-летнюю систему школьного обучения. Однако общественность скептически относится к этой инициативе, считая ее не только неэффективной, но и несущей новые проблемы. Опросы, проведенные кыргызскими медиа, подтверждают: большинство граждан убеждены, что продление срока обучения не улучшит качество образования, а лишь увеличит нагрузку на систему и семьи учеников.

В целом сегодня система образования в Кыргызстане переживает непростые времена. Качество знаний, получаемых учениками школ падает, параллельно растет уровень насилия в общеобразовательных учебных заведениях. По последнему показателю статистика просто кошмарная: четыре подростковых суицида за февраль 2025 года, а смертельные драки между школьниками происходят едва ли не каждую неделю.

На этом очень мрачном фоне Министерство образования активно продвигает свою реформу. Продление обучения объясняют необходимостью повышения уровня образования. Но если еще 30 лет назад качественные знания можно было получить за 10 лет, почему сегодня требуется 12?

Ответ может крыться не только в педагогических целях. Есть мнение, что западным донорам принципиально разрушить все, что осталось после СССР. В том числе окончательно уничтожить остатки советской системы образования, которая по праву считалась одной из лучших в мире. Именно она обеспечивала высокий уровень знаний по точным и естественным наукам, благодаря чему выходцы из Союза добивались успехов в науке, инженерии и других сферах.

Методичная ликвидация этой системы уже привела к печальным последствиям. Постепенный отказ от советских образовательных традиций и практик дал весьма предсказуемый и печальный результат: низкий уровень грамотности среди взрослого населения, недостаток квалифицированных учителей и устаревшая инфраструктура школ. По данным международных исследований, почти 60% взрослых граждан республики демонстрируют уровень читательской и математической грамотности "на первом уровне и ниже", что значительно ниже необходимого минимума.

Вместе с тем, если рассуждать о переходе на 12-летнее образование с точки зрения экономической рациональности, то станет понятно, что реализация этой инициативы сопряжена с огромными трудностями. Для этого потребуется дополнительно 30 тысяч учителей и 200 новых школ. Учитывая, что Кыргызстан уже тратит 7% ВВП на образование (22,5% госбюджета), такие расходы могут стать если не непосильными, то точно весьма обременительными для экономики страны.

Кроме того, переход на новую систему может создать проблемы для кыргызских абитуриентов, желающих продолжить обучение в вузах России, Беларуси или Казахстана. Соглашение о взаимном признании документов об образовании, подписанное в 1998 году, потребует пересмотра, что может привести к временным сложностям и бюрократическим барьерам.

Ранее Министерство образования Кыргызстана рассчитывало на финансовую поддержку со стороны USAID для реализации реформы. Однако в 2023 году американское агентство закрыло 22 из 24 своих образовательных проектов в республике. Это ставит под вопрос возможность привлечения внешних ресурсов для перехода на 12-летку.

Пока западные структуры сворачивают проекты в Кыргызстане, Россия остается ключевым партнером в сфере образования. До 2027 года при финансировании РФ в республике откроются 9 современных школ в Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждая из них будет рассчитана на 68 классов, оборудована современными технологиями и спортивной инфраструктурой.

Этот проект, стоимостью 4,5 млрд рублей, станет важным шагом в улучшении образовательной среды, но, конечно, он не решит системных проблем. Ведь вместо того, чтобы менять количество лет в школе, республике стоит сосредоточиться на качестве обучения. И в этом плане опыт России, которая активно развивает инновационные методики, может быть полезен для Кыргызстана. Важно адаптировать эти практики к местным условиям, а также обратить внимание на подготовку учителей и модернизацию учебных программ. Без этих шагов никакие дополнительные годы в школе не помогут.

"12-летнее образование, в принципе, не приведет к каким-то колоссальным проблемам, потому что у нас и так оно уже по факту есть. То, что сейчас обсуждают, что в детском саду будут заниматься, - это уже в процессе. Есть нулевой класс, но теперь его назовут первым. Основная проблема заключается в том, что они хотят предложить - объединение таких предметов, как химия, физика и биология. Если подойти к этому вопросу осторожно, может быть, это и не было бы настолько страшным, если бы это было продумано. В интернете можно найти авторские школы в России, где все обучение построено на интегрированных уроках, комплексных занятиях, и это дает отличные результаты. Но у нас все делается без предварительного продумывания. Здесь нужен научный подход, исследования, а у нас реформа делается ради самой реформы", - говорит экс-депутат ЖК Евгения Строкова.

Она также обращает внимание на то, что уже сегодня в Кыргызстане есть проблема перегруженности учебных заведений.

"Добавление еще одного класса, при том что дети будут учиться в три-четыре смены, - это будет лишь усугубление ситуации. У нас и так есть школы, работающие в три смены. Я думаю, что все это делается спонтанно, без должного продумывания. Не всегда нововведения - это хорошо. Как сказала министр, если бы мы вернулись к 10-летнему образованию, мы бы стояли на месте. Но количество лет, которое дети проводят в школе, - это не показатель хорошего образования. Если следовать ее логике, для того чтобы идти вперед, нужно прибавлять год за годом. Можно так сидеть, тратить время, непонятно на что, заполняя сетку уроков. А смысл? Я всегда вспоминаю мультфильм, где мужчина пришел и попросил сшить шапку из одной овчинки, а затем попросил две, пять, восемь. В итоге получились маленькие шапки, как наперстки. Так и со знаниями наших детей - они становятся все более поверхностными и мелкими. Создается впечатление, что специально пытаются уменьшить уровень образования нашего подрастающего поколения. Мы не хотим, чтобы наши дети были обречены на низкооплачиваемую работу в чужих странах. Но с таким образованием они даже туда не устроятся", - считает экс-парламентарий.

Так или иначе, нужно понимать, что переход на 12-летнюю систему - не панацея. Это затратная реформа, эффект от которой остается под вопросом. Вместо копирования западных моделей Кыргызстану нужен комплексный, прагматичный подход к образованию. А пока этот вопрос остается открытым, власти должны сосредоточиться на решении текущих проблем: повышении уровня знаний, безопасности школьников и доступности качественного образования для всех. Ведь если образование - это основа будущего страны, значит, относиться к нему нужно не как к эксперименту, а как к национальному приоритету.