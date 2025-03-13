Замминистра труда: 600 тыс. кыргызстанцев находятся за рубежом

600 тыс. кыргызстанцев находятся в настоящее время за рубежом. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

"Наибольшее количество продолжает находиться на территории России. По официальным данным МВД России, по итогам 2024 г. на миграционном учете состояло 379 949 чел., в Казахстане по оценочным данным, порядка 70 тысяч и в Турции порядка 32 тысяч.

По оценочным данным Министерства, на сегодняшний день в США находятся порядка 40 тысяч наших соотечественников, в Корее - более 17 тысяч, в Германии порядка 15 тысяч и в ОАЭ более 10 тысяч граждан КР", - сказал он.