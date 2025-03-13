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Садыр Жапаров заявил о готовности укрепить отношения с Таджикистаном

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 13 марта, сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Выступление главы государства:

"Уважаемый Эмомали Шарипович,

Уважаемые представители средств массовой информации,

Дамы и господа,

Сегодня мы принимаем в Кыргызской Республике уважаемого Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с государственным визитом.

В ходе визита мы провели обстоятельные переговоры, которые прошли в дружеской атмосфере, деловом и конструктивном ключе.

Подробно рассмотрен широкий спектр политических, экономических и культурно-гуманитарных вопросов, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Мы с уважаемым Эмомали Шариповичем подтвердили свою решимость принять необходимые меры для дальнейшего всестороннего укрепления уз дружбы и добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.

Отметили историческую значимость подписанного в рамках государственного визита Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе.

Заявили, что отныне и навсегда кыргызско-таджикская государственная граница останется границей вечной дружбы двух братских стран и народов.

Мы подтверждаем, что будут приняты комплексные меры для поступательного развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В этих целях будет в полной мере использован потенциал Межгосударственного координационного совета, Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и Совета министров иностранных дел.

Мы приняли решение преобразовать Межправительственную комиссию по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества в Кыргызско-таджикский межправительственный совет, который будет возглавляться председателем кабинета министров Кыргызской Республики и премьер-министром Республики Таджикистан.

Отметили, что в предстоящий период будут приняты необходимые меры для качественного развития торгово-экономического сотрудничества путём эффективного использования экономического потенциала двух стран в целях обеспечения прорыва в этом направлении.

Приветствуем подписание в рамках государственного визита Соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании Перекрёстка автомобильных дорог и Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Таджикистан по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.

Мы будем способствовать сохранению этнической и языковой самобытности народов Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также созданию благоприятных условий для этнических кыргызов, проживающих на территории Республики Таджикистан, и этнических таджиков, проживающих на территории Кыргызской Республики, деятельности общественных объединений и национальных культурных центров, в контексте сохранения и развития их родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев.

Отмечаем необходимость последовательного расширения сотрудничества в гуманитарной сфере.

В этом направлении будут укрепляться связи в сфере культуры, образования, науки, спорта, туризма и здравоохранения, активизироваться обмены делегациями по линии средств массовой информации, научно-аналитических организаций, обществ дружбы, художественных и театральных коллективов.

Мы договорились продолжить на постоянной основе активный политический диалог по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

С большим удовлетворением хотелось бы отметить исторические результаты государственного визита Президента Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику.

Выражаю уверенность в том, что состоявшиеся обстоятельные переговоры внесут вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Мы заявляем о своей твёрдой решимости поднять кыргызско-таджикские отношения на качественно новый уровень в интересах братских народов Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

Итоги государственного визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-таджикских отношений", - говорится в обращении президента.


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URL: https://www.vb.kg/443876
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, СМИ, Кыргызстан
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