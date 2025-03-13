О чём беседовали Эмомали Рахмон и Камчыбек Ташиев?

Во время визита таджикского президента в Кыргызстан 13 марта беседовали они целую минуту. Эмомали Рахмон, поблагодарив Садыра Жапарова за политическую волю и позицию мудрого руководителя государства, один на один обратился к Ташиеву, чью работу он оценил так же высоко. И явно сказал спасибо генералу Ташиеву, усилиями которого устранены противоречия между Кыргызстаном и Таджикистаном и открыт путь к дружбе и плодотворному сотрудничеству.

Возможно, речь шла и о том, какой награды достойны президент и глава ГКНБ Кыргызстана.

Можно было бы ходатайствовать о вручении обоим Нобелевской премии мира. Но в Кыргызской Республике есть более крутая награда, которая ближе сердцу каждого кыргыза, - орден "Манас". Он вручается гражданам за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, за приумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. А в эпосе "Манас" отражены стремления кыргызов к единству и установлению мира на их территории и прилегающих землях. То, что сообща, синхронно сделали недавно Жапаров и Ташиев, - как раз вписывается в перечень заслуг потенциальных орденоносцев. И случилось всё как раз по эпосу.

Свидетели долгожданного подписания соглашения о кыргызско-таджикской границе назвали его "сделкой века". "Сделка", хочется напомнить, в данном случае слово неудачное. В ходе длительных переговоров не было торгов; было обоюдное желание мира и спокойствия на приемлемых для каждой стороны условиях. Ещё соглашение назвали "триумфом дипломатии" - и это гораздо ближе к истине. Самое поразительное – с границами дипломатическим путём "разбирались" люди, которым дипломатия не свойственна по определению. И с кыргызской, и с таджикской стороны дипломатами выступали силовики, проявившие себя с неожиданной стороны – при политической воле и поддержке глав государств. У Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова с подачи Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона всё получилось.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана раньше не подавали друг другу рук, а теперь обнимаются. Вот такая ёмкая фраза полностью описывает суть и значение проведённой титанической работы.

Генералу Ташиеву Эмомали Рахмон тоже долго и с удовольствием жал руку.

Садыр Жапаров и его таджикский коллега отметили, что благодаря совместным усилиям, политической воле и стремлению двух народов к миру и добрососедству закладывается прочная основа для конструктивного взаимодействия. Оба сошлись во мнении, что решение вопросов по границам будет способствовать устойчивому развитию и стабильности не только для двух государств, но и для всего Центральноазиатского региона.

Подписание договора между Кыргызстаном и Таджикистаном приветствовали международные организации. Шанхайская организация сотрудничества назвала его воплощением доброй воли сторон и примером решения сложных вопросов мирными средствами в духе взаимного уважения. Обрадовал договор о границах и сотрудничестве и секретариат ОДКБ.

"Мы обстоятельно обсудили весь комплекс таджикско-кыргызских отношений, наметили приоритеты для ближайших совместных перспектив, - с воодушевлением на встрече с Садыром Жапаровым говорил Эмомали Рахмон. – Достигнута договорённость об увеличении взаимной торговли, есть планы по расширению сотрудничестве в области гидроэнергетики; планируем возобновить авиаперевозки и автобусные перевозки; обсудили культурно-гуманитарные связи и вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью"…

Проблема границ разрешилась, границы, как шлюзы, открылись, и в обоих направлениях потекло взаимообогащающее всестороннее сотрудничество. Подводя итоги встречи с Жапаровым и минутной беседы с Ташиевым, высокий таджикский гость признал: "В будущее смотрим с оптимизмом". А уж с каким оптимизмом отреагировали на подписание соглашений простые люди с той и другой стороны – разговор отдельный. Те, кто всю жизнь жил как на вулкане, как на пороховой бочке, желая мира, но готовясь к войне, теперь вздохнули с облегчением. Теперь можно спокойно заниматься домом и землёй, создавать семьи, растить детей, не опасаясь, что в один непрекрасный момент всё рухнет и взлетит на воздух.

На воздух теперь будут взлетать только самолёты из Бишкека в Душанбе и Худжанд. Воздушная граница тоже открыта, авиарейсы из Кыргызстана в Таджикистан начинают летать уже с 14 марта.

О чём ещё успели поговорить Эмомали Рахмон и Камчыбек Ташиев? Возможно, о том, что кыргызский народ через своих лидеров чётко соблюдает заповеди баатыра Манаса, среди которых – межнациональное согласие, национальная честь и патриотизм, укрепление и защита кыргызской государственности, гуманизм, великодушие и терпимость. И ордена "Манас" как высшей государственной награды должны быть удостоены оба – Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев.