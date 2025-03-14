Водитель автобуса №10 Эльнур Айтманбетова покоряет сердца бишкекчан

Однажды, зайдя в автобус, я увидела женщину-водителя, которая с теплотой улыбалась пассажирам и приветливо с ними здоровалась. Ей невероятно шла форма, а ее уверенность за рулем вызывала восхищение. Позже в соцсетях я наткнулась на отзывы горожан, отмечавших ее доброжелательность и профессионализм. Так я узнала об Айтманбетовой Эльнур Сейитбековне – водителе 10-го автобуса. Мы прокатились по любимым улицам города, и она рассказала нашему изданию vb.kg, как пришла в профессию, с какими трудностями сталкивается каждый день и почему считает свою работу особенной.

Эльнур, расскажите немного о себе, где вы родились, как пришли в профессию?

Мне 44 года, я родом из села Куртка Ак-Талинского района Нарынской области. С детства мечтала о профессии, связанной с движением, дорогами, но сначала моя жизнь складывалась иначе. Училась в Нарынском государственном университете на факультете математики и информатики, но на втором курсе так сложились обстоятельства, что учебу пришлось оставить. Время шло, я растила детей, но интерес к транспорту у меня не исчез.

В 2024 году я устроилась работать водителем троллейбуса. Это было для меня что-то совершенно новое. Конечно, в первое время было страшно управлять таким большим транспортом, следить за контактной сетью, чувствовать габариты. Но со временем страх сменился азартом, и я поняла, что эта работа мне по душе.

Почему вы перешли с троллейбуса на автобус?

После того как троллейбусные линии начали закрываться, мне пришлось переучиваться. И так я пересела за руль автобуса №10. Конечно, ощущения совсем другие: троллейбус зависим от электричества, а автобус - нет, но в целом принципы работы схожи. Главное - внимательность, ответственность и любовь к своей профессии.

Что было самым сложным в начале пути?

Самым сложным было привыкнуть к управлению троллейбусом, особенно к пантографам (или, как их называют, троллейбусные "рога"). Они часто слетают с контактного провода, и в таких случаях приходилось просить пассажиров помочь подтолкнуть троллейбус, потому что в определенных местах на линии нет электричества. Но всегда находились добрые люди, готовые помочь.

А еще первое время было сложно осознать, что ты в ответе за десятки пассажиров, за их безопасность. Пока рядом сидел инструктор, было спокойнее. Но когда впервые вышла одна на линию, почувствовала, какая это огромная ответственность. С тех пор перед каждой сменой я обязательно молюсь, чтобы день прошел без происшествий.

Как проходит ваш рабочий день?

Мы работаем посменно: утренние смены с 5:30 до 13:30-14:00, вечерние - до позднего вечера. Еженедельно меняемся местами, чтобы не уставать от однообразного графика.

Каждое утро начинается с оформления путевки, медицинского осмотра у нарколога, проверки документов у мастеров. Затем мы самостоятельно осматриваем автобус: проверяем колеса, фары, общее состояние. После этого подписываем документы и только потом выезжаем на линию.

Маршрут у меня один и тот же: с Асанбая до завода Фрунзе. Бывают пробки на магистрали, пересечении Советской и Ахунбаева, и особенно, на Московской.

Были ли случаи, когда пассажиры или другие люди неожиданно помогали вам в сложных ситуациях на дороге?

Я всегда стараюсь улыбаться и здороваться с пассажирами. Люди это чувствуют, отвечают добром, делают комплименты, желают удачи. Особенно приятно, когда пожилые люди дают бата. Это мотивирует, придает сил.

Запомнились дни, когда я работала на троллейбусе: бывало, что сотрудники ГАИ помогали его толкать. Это выглядело забавно, но в такие моменты чувствуешь, что даже в самых сложных ситуациях есть те, кто готов помочь.

Как вы видите свое будущее в этой профессии? Хотели бы уехать работать за границу?

Пока я только начала работать водителем автобуса, но мне очень нравится эта профессия. Дай бог, если будут возможности и здоровье, я планирую продолжать.

Сейчас мы с семьей живем в съемной квартире, встала на очередь на получение ипотечного жилья - хотелось бы свой дом.

Что касается работы за границей, у нас много соотечественников, которые водят транспорт в других странах. Пока у меня таких мыслей нет: хочется работать в Кыргызстане, набрать стаж. Но кто знает, может, когда-нибудь и попробуем.

Что бы вы посоветовали тем, кто хочет пойти в эту профессию?

Главное - любить свою работу, уважать пассажиров и быть терпеливым. Важно не только уметь водить, но и общаться с людьми. Каждый день приносит новые вызовы, но если ты делаешь все с душой, то и работа приносит радость.