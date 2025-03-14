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"Арсенал", "Астон Вилла" и "Реал Мадрид" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

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- Самуэль Деди Ирие
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Лига чемпионов УЕФА продолжилась захватывающим футбольным вечером, в ходе которого "Арсенал", "Астон Вилла" и "Реал Мадрид" подтвердили своё участие в четвертьфинале после напряжённых матчей 1/8 финала.

Арсенал выходит в четвертьфинал несмотря на ничью с ПСВ

"Арсенал" обеспечил себе место в восьмёрке сильнейших после ничьей с "ПСВ". Благодаря уверенной победе в первом матче (9:3 по сумме двух встреч), "канониры" не испытывали серьёзного давления. Александр Зинченко открыл счёт, а Деклан Райс удвоил преимущество до перерыва. "ПСВ" ответил голами Ивана Перишича и Куайба Дриуэха, но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить исход противостояния.

"Астон Вилла" уверенно обыгрывает "Брюгге"

"Астон Вилла" продолжает своё сенсационное выступление в Лиге чемпионов, разгромив "Брюгге" со счётом 3:0 и оформив общий результат 6:1. Главным героем встречи стал Марко Асенсио, который выйдя на замену во втором тайме, забил два гола. Иан Маатсен также отличился, забив третий гол. Подопечные Унаи Эмери впервые в современной истории клуба вышли в четвертьфинал турнира.

"Реал Мадрид" побеждает "Атлетико" в серии пенальти

В драматическом мадридском дерби "Реал Мадрид" сумел обыграть "Атлетико" в серии пенальти. Основное время завершилось со счётом 1:0 в пользу "Атлетико", что сравняло общий счёт (2:2). В серии пенальти не обошлось без скандала: Хулиан Альварес поскользнулся при ударе и дважды коснулся мяча, из-за чего его гол был отменён. Решающий пенальти уверенно реализовал Антонио Рюдигер, выведя "Реал" в следующую стадию турнира.

Четвертьфинальные пары

После завершения матчей 1/8 финала была проведёна жеребьёвка четвертьфиналов:

"Арсенал" – "Реал Мадрид"

"Пари Сен-Жермен" – "Астон Вилла"

"Бавария" – "Интер Милан"

"Барселона" – "Боруссия Дортмунд"

Особый интерес вызывает встреча "Астон Виллы" с "ПСЖ", так как Марко Асенсио сыграет против своего нынешнего клуба. "Арсенал" же готовится к историческому противостоянию с "Реалом".

С каждым этапом напряжение в турнире растёт, а футбольные фанаты по всему миру с нетерпением ждут новых незабываемых моментов в четвертьфиналах.


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URL: https://www.vb.kg/443884
Теги:
Европа, футбол, УЕФА
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