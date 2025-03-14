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Лига чемпионов УЕФА: Сформированы пары матчей четвертьфинала

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- Самуэль Деди Ирие
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Матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 обещают зрителям захватывающие противостояния. Жеребьевка завершена, и уже известны пары команд, которые продолжат борьбу за главный трофей Европы.

Пары четвертьфиналов:

"Арсенал" (Англия) vs. "Реал Мадрид" (Испания)

"Пари Сен-Жермен" (Франция) vs. "Астон Вилла" (Англия)

"Барселона" (Испания) vs. "Боруссия Дортмунд" (Германия)

"Бавария" (Германия) vs. "Интер" (Италия)

Чего ждать от четвертьфиналов?

Встреча двух команда "Арсенала" и "Реал Мадрида" обещает быть зрелищной. Лондонцы вернулись в число лучших команд Европы, но "Реал" остается одним из главных претендентов на победу.

В турнире "ПСЖ" против "Астон Вилла" англичане готовят французам показать неожиданную игру, но получится ли у них пока неизвестно.

"Барселона" vs. "Боруссия" – Битва мощных атакующих стилей!

"Бавария" vs. "Интер" – Немцы хотят вернуть титул в Мюнхен, но "Интер" в отличной форме.

Даты матчей:

Первые игры: 8 и 9 апреля 2025

Ответные встречи: 15 и 16 апреля 2025


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URL: https://www.vb.kg/443886
Теги:
УЕФА, футбол
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