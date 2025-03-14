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Грандиозные победы и неожиданные ничьи: Второй тур чемпионата Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Второй тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года подарил болельщикам не менее захватывающие моменты. Предлагаем вам обзор последних трех матчей:

"Илбирс" - "Талант"

В Кант приехал обновленный состав команды "Илбирс", чтобы встретиться с командой "Талант", на которую после победы в первом туре над "Барсом" (3:0) болельщики возлагали большие надежды. Команды продемонстрировали хорошие моменты, но ни одна из них не смогла пробить ворота соперника. Итог - ничья.

"Кыргыз Алтын" и "Нефтчи" одерживают уверенные победы

В двух других матчах дня также не обошлось без ярких событий. На стадионе "Манас" в Кара-Балте команда "Кыргыз Алтын" одержала победу над "Бишкек Сити" со счетом 2:1. Снова на высоте оказался Нурбол Бактыбеков, который забил дважды, продолжив свой отличный старт сезона. Единственный гол у "Бишкек Сити" на 56-й минуте забил Хулио.

В южном дерби "Нефтчи" в Джалал-Абаде показал великолепную игру, разгромив "ОшМУ" со счетом 4:1. Настоящим героем матча стал Эльдар Молжожунусов, отметившийся дублем, а также отличились Алексей Костюк и Дастанбек Токтосунов. Единственный гол у "ОшМУ" забил Михаил Губанов на 7-й минуте, но этого оказалось недостаточно для сопротивления более сильному сопернику.

Результаты матчей 12 марта:

Нефтчи - ОшМУ (4:1)

Голы: Эльдар Молжожунусов (12, 19), Алексей Костюк (50), Дастанбек Токтосунов (90+3) – Михаил Губанов (7)

Стадион: "Курманбек", г. Джалал-Абад

Кыргыз Алтын - Бишкек Сити (2:1)

Голы: Нурбол Бактыбеков (12, 90+3) – Хулио (56)

Стадион: "Манас", г. Кара-Балта

Илбирс - Талант (0:0)

Стадион: "Спорт Сити", г. Кант

Второй тур чемпионата показал, что в этом сезоне конкуренция будет жесткой. Такие команды, как "Нефтчи" и "Кыргыз Алтын", продолжают показывать отличный футбол, в то время как "Илбирс" и "Талант" будут стремиться к улучшению своей игры. Впереди еще много интересных матчей!


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URL: https://www.vb.kg/443887
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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