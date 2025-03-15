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Олександр Усик обязан защитить титул чемпиона мира по боксу против Паркера

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- Самуэль Деди Ирие
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Действующий чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Олександр Усик получил указание от Всемирной боксерской организации (WBO) защитить свой титул против бывшего чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера.

Усик, который недавно обладал объединенными титулами в тяжелом весе, был вовлечен в переговоры о возможных боях за объединение титулов. Однако теперь WBO вмешалась и потребовала от него встречи с Паркером, что обещает стать захватывающим противостоянием между двумя высококлассными тяжеловесами.

Джозеф Паркер, бывший чемпион мира по версии WBO, является опасным претендентом с солидным послужным списком. Его предыдущие достижения в качестве чемпиона мира и опыт в крупных боях делают его серьезным соперником для Усика, который будет стремиться защитить свой титул и сохранить статус лидера в тяжелом весе.

Это известие вызвало большой интерес у поклонников бокса, так как оно открывает дорогу к важному поединку в мире тяжелого веса. Ожидается, что детали о месте и дате боя будут объявлены в ближайшее время, однако встреча Усика и Паркера уже становится одним из самых ожидаемых событий в боксе.


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URL: https://www.vb.kg/443889
Теги:
бокс
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