Дональд Трамп назвал Коннора Макгрегора своим любимым ирландцем

Президент США Дональд Трамп недавно удивил своих поклонников, заявив, что его любимым ирландцем является Коннор Макгрегор - знаменитый боец ММА и бывший чемпион UFC. В ходе интервью Трамп отметил, что Макгрегор является не только выдающимся спортсменом, но и настоящим символом ирландской культуры и успеха.

"Он потрясающий боец, и я горжусь тем, что он ирландец. Он достиг невероятных высот, и мне нравится его стиль", - сказал Трамп.

Коннор Макгрегор, в свою очередь, всегда гордился своими ирландскими корнями и часто отмечал их в своих интервью и социальных сетях. Эта похвала от бывшего президента США только укрепляет его статус не только как спортсмена, но и как культурной иконы.

Трамп, который ранее выражал уважение к Макгрегору за его успехи, теперь явно проявляет большую симпатию к этому эксцентричному и харизматичному бойцу.