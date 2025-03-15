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Утвержден перечень саженцев, не подлежащих ограничению на ввоз в Кыргызстан

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности информирует о том, что утвержден Перечень сортов саженцев плодово-ягодных культур, не подлежащих ограничению на ввоз в страну.

На сегодняшний день в республике функционирует 22 плодопитомника, получивших статус. Из них: в Баткенской области - 3, в Ошской - 2, в Джалал-Абадской - 1, в Нарынской - 1, в Иссык-Кульской - 6 и в Чуйской области - 9.

Агролесоводство и садоводство играют ключевую роль в устойчивом развитии сельского хозяйства, способствуя улучшению экологии и продовольственной безопасности. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продолжает совершенствовать законодательство и поддерживать отечественных производителей.


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URL: https://www.vb.kg/443894
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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