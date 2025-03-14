ООН поддержала подписание договора о границе Кыргызстана и Таджикистана

Генеральный секретарь ООН тепло приветствует подписание президентами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан Договора о государственной границе, состоявшееся сегодня в Бишкеке. Об этом говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступила его пресс-служба.

Антониу Гутерриш поздравил обе страны с этим историческим достижением и высоко оценил их лидерство, решимость и политическую волю для успешного завершения многолетнего переговорного процесса.

Генеральный секретарь, согласно заявлению, надеется на устойчивое конструктивное взаимодействие между двумя странами в целях укрепления взаимного доверия, добрососедских отношений и мирного будущего для их народов и региона в целом.

По данным прессы, президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между двумя странами. На таджикско-кыргызской границе возобновлена работа двух КПП, закрытых с 2021 года. С 14 марта также запускаются авиарейсы из Бишкека в Душанбе и Худжанд.