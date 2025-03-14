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В Гааге арестован экс-президент Филиппин Родриго Дутерте

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В среду Международный уголовный суд (МУС) в Гааге взял под стражу бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте по ордеру, обвиняющему его в преступлениях против человечности за жестокие антинаркотические рейды, которые проводились во время его правления в рамках политики "войны с наркопреступностью". Дутерте стал первым влиятельным политиком за последние три года, которого доставили в Гаагу. В ближайшие дни он впервые предстанет перед судом.

У здания центра содержания под стражей Международного уголовного суда (МУС) стоят протестующие с плакатами "Верните его обратно!", передает корреспондент Би-би-си. В следственном изоляторе находится Родриго Дутерте - бывший филиппинский президент, которого обвиняют в преступлениях против человечности.

Родриго Дутерте был арестован во вторник, 11 марта, после приземления в международном аэропорту Манилы полицией по ордеру Международного уголовного суда. Оттуда его доставили в Нидерланды, в Гаагу.

В Маниле по ордеру МУС арестовали экс-президента Филиппин Родриго Дутерте. Его везут в Гаагу

Ожидается, что в ближайшие дни он впервые предстанет перед судом, где подтвердит свою личность, выберет язык, на котором хочет следить за процессом, и ознакомится с выдвинутыми против него обвинениями.

После этого состоится слушание для подтверждения обвинений, в ходе которого судьи решат, представила ли сторона обвинения достаточное количество доказательств для начала судебного разбирательства.

Если обвинения будут подтверждены, до начала судебного процесса могут пройти месяцы, а до вынесения окончательного приговора - годы.

Все это время он проведет следственном изоляторе МУС, расположенном в дюнах Гааги в Схевенингене. Этот центр когда-то был нацистской тюрьмой. Сейчас он предоставляет каждому задержанному отдельную камеру, доступ к компьютерам, библиотеке и спортивным площадкам. Там Дутерте встретит свое 80-летие.

Источник: BBC


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URL: https://www.vb.kg/443897
Теги:
наркотики, Нидерланды, Филиппины, экс-президент, Арест
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