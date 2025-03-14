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Замминистра экономики КР обсудил с послом Японии экономическое партнерство

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель министра экономики и коммерции Санжар Болотов провел встречу с послом Японии в Кыргызской Республике Хидеки Года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе встречи обсуждались вопросы грантово-технического сотрудничества, взаимодействия в финансовой сфере, состояние двусторонних документов, а также иные вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание было уделено соглашению об избежании двойного налогообложения, а также вопросам защиты и поддержки инвестиций. Санжар Болотов подчеркнул, что кыргызская сторона заинтересована в скорейшем завершении рассмотрения документов и их дальнейшем продвижении, поскольку это способствует укреплению экономического партнерства.

На встрече также был рассмотрен вопрос участия Кыргызской Республики в предстоящей выставке EXPO, где будет организован павильон для демонстрации достижений страны, продвижения культуры, укрепления экономических связей и привлечения инвестиций.

Кроме того, обсуждены вопросы взаимодействия в рамках диалоговых и региональных платформ, включая формат "Япония – Центральная Азия", и реализация национального проекта "Одно село – один продукт".

По итогам встречи участники договорились о продолжении активного диалога и предпринятии конкретных шагов для углубления сотрудничества в обозначенных направлениях.


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URL: https://www.vb.kg/443898
Теги:
Минэкономики, посольство, Япония, сотрудничество, Кыргызстан
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