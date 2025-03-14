В Токтогульском районе произошло землетрясение

Сегодня, 14 марта, в 03:06 на территории Кыргызстана было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщили в Сейсмологическом институте КР.

Подземные толчки ощущались в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, в частности, на участке Бор-Добо, а также в селах Жетиген, Кетмен-Тобе, Саргата, Камыш-Башы (Чалдыбар), Кок-Бель и Кызыл-Ураан. В этих населенных пунктах сила землетрясения достигала 3 баллов.

Эпицентр находился в 7 км юго-западнее участка Бор-Добо, 12 км юго-восточнее села Кетмен-Тобе, 13 км юго-западнее села Жетиген и 15 км юго-западнее села Саргата.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.