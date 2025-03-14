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Кыргызстан и Китай обсудили строительство ЖД Аксу-Бедель-Балыкчы

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- Бермет Таалайбекова
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Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с делегацией округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики во главе с губернатором Адили Али. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, Бакыт Торобаев отметил заинтересованность регионов Кыргызстана в расширении сотрудничества с округом Аксу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В свою очередь губернатор округа Аксу СУАР КНР Адили Али отметил, что китайская сторона придает важное значение углублению сотрудничества с Кыргызстаном.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам развития инфраструктуры пункта пропуска "Бедель" улучшению транспортной и логистической доступности данного пограничного пункта и созданию возможностей для туризма.

Губернатор округа Аксу СУАР КНР Адили Али в ходе встречи выступил с инициативой строительства железной дороги Аксу-Бедель-Балыкчы.


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URL: https://www.vb.kg/443902
Теги:
железная дорога, Китай, строительство, сотрудничество, Кыргызстан
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