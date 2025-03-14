Кыргызстан и Китай обсудили строительство ЖД Аксу-Бедель-Балыкчы

Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с делегацией округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики во главе с губернатором Адили Али. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, Бакыт Торобаев отметил заинтересованность регионов Кыргызстана в расширении сотрудничества с округом Аксу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В свою очередь губернатор округа Аксу СУАР КНР Адили Али отметил, что китайская сторона придает важное значение углублению сотрудничества с Кыргызстаном.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам развития инфраструктуры пункта пропуска "Бедель" улучшению транспортной и логистической доступности данного пограничного пункта и созданию возможностей для туризма.

Губернатор округа Аксу СУАР КНР Адили Али в ходе встречи выступил с инициативой строительства железной дороги Аксу-Бедель-Балыкчы.