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Задержан администратор группы WhatsApp "Баткенди берүүсүнө каршыбыз"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.278 (Массовые беспорядки) УК КР задержан гражданин КР К.М.М, являющийся одним из администраторов групп WhatsApp - "Элге акыйкат керек", "Айта берем кайта берем", "Кыргыз коому", "Саясат, талкуу ой пикир", "Кыргызстан аңга баратат", "Баткенди берүүсүнө каршыбыз! Баткен боюнча азыркы чек ара келишимине эл каршы!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что К.М.М., создавая различные группы в указанном мессенджере, публиковал материалы провокационного характера, содержащие призывы к организации массовых беспорядков путем дестабилизации общественно-политической ситуации в республике.

Также К.M.М. имеет прямую причастность к организации массовых беспорядков, произошедших в ночь с 17 на 18 мая 2024 года на территории Бишкека. При этом, в указанный период К.М.М. основал группы в "WhatsApp" "Бирик кыргыз" и "Манас атанын урпактары", посредством которых также распространял провокационные публикации с призывами к разжиганию межнациональной розни.

В отношении К.М.М. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на пресечение деструктивной деятельности других администраторов и активных участников вышеуказанных групп.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за публичные призывы к массовым беспорядкам, за которые законодательством КР предусмотрена уголовная ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/443905
Теги:
ГКНБ, задержание, социальные сети
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