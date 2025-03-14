Кыргызстан и Франция обсудили сотрудничество в рамках ООН

В Министерстве иностранных дел Франции состоялась встреча посла Кыргызской Республики во Франции Садыка Шер-Нияза с директором Департамента ООН и международных организаций МИД Франции госпожой Беатрис ле Фрапе дю Хелен. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также взаимодействие Кыргызстана и Франции в рамках Организации Объединенных Наций.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам изменения климата, экологической безопасности, устойчивого развития, а также международного миротворчества.

Посол выразил признательность французской стороне за поддержку инициатив Кыргызстана на международной арене и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества на многосторонних площадках. В частности, были обсуждены вопросы выдвижения кандидатур стран в выборные органы международных организаций, а также совместного празднования Международного дня снежного барса, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН.

В свою очередь, госпожа Беатрис отметила схожесть позиций Франции и Кыргызской Республики в вопросах реформирования Совета Безопасности ООН. Она подчеркнула важность обеспечения более справедливого представительства развивающихся стран в этом ключевом органе международной безопасности и выразила готовность к продолжению диалога по данной теме.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, а также к координации позиций по актуальным вопросам глобальной повестки.