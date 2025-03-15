Мечта братьев из Кыргызстана осуществилась

Братья-близнецы из Кыргызстана рассказали бишкекским школьникам об учебе в Китае, вдохновляя молодежь осуществить свою мечту - получить образование в Китае.

"Карамайский кампус Китайского нефтяного университета создал все условия для нашей учебы и жизни, открыв дверь к нашей мечте", - говорят братья-близнецы из Кыргызстана Бексултан и Нурсултан, обучающиеся на языковом подготовительном курсе в Карамайском кампусе Китайского нефтяного университета (Пекин).

17 февраля, за три дня до возвращения в университет, братья продолжали посещать школы в Бишкеке. С помощью брошюр, демонстрации видеороликов и других методов они рассказывали о преимуществах обучения в Карамайском кампусе Китайского нефтяного университета и о программе приема иностранных студентов, надеясь помочь большему числу кыргызской молодежи осуществить мечту об обучении в Китае. На презентации братья подробно рассказали своим сверстникам об истории, особенностях обучения, структуре специальностей и политике приема иностранных студентов в Карамайском кампусе Китайского нефтяного университета. Они поделились своим опытом учебы и жизни, а также продемонстрировали передовые учебные помещения, насыщенную кампусную культуру и высококачественные международные образовательные ресурсы этого университета. Кыргызские старшеклассники проявили большой интерес к презентации, активно задавали вопросы, стремясь узнать больше о процессе подачи заявок, стипендиальных программах и деталях студенческой жизни в Китае.

Заместитель директора бишкекской школы №16 Светлана Владимировна бережно сохранила информационную брошюру о вузе. Она сказала, что очень рада видеть, как многие ученики проявляют сильное желание учиться за границей.

Карамайский кампус Китайского нефтяного университета расположен в Синьцзяне, который является соседним регионом Кыргызстана. Комплексные специалисты, владеющие китайским языком, являются важной силой, необходимой для развития обоих регионов.

Согласно имеющейся информации, в октябре 2015 года Министерство образования Китая одобрило создание Карамайского кампуса Китайского нефтяного университета. Кампус придерживается образовательной стратегии: "Опора на Синьцзян, ориентация на западный регион, обслуживание всей страны, влияние на Центральную Азию". Благодаря своему географическому положению и образовательным ресурсам университет активно развивает программы для иностранных студентов. Для них открыты четыре специальности: нефтяное инженерное дело, программная инженерия, химическая инженерия и технологии, а также экономика. Учебное заведение стремится готовить высококвалифицированных, практико-ориентированных и международно-ориентированных специалистов нового поколения.

Автор Лю Ин

Источник: Шелковый путь