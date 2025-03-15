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Китайская компания реконструирует два главных аэропорта Кыргызстана

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Китайская компания China Road and Bridge Corporation (CRBC) займется реконструкцией двух главных международных аэропортов Кыргызстана - "Манас" и "Ош". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Аэропорты Кыргызстана".

"Взлетно-посадочная полоса и перрон международного аэропорта "Манас" будут полностью реконструированы

Председатель правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбек Самидинов ознакомился с подготовкой к началу полноценной реконструкции взлетно-посадочной полосы и перрона Международного аэропорта "Манас".

В рамках реализации крупных инфраструктурных проектов ОАО "Аэропорты Кыргызстана" заключило соглашение с китайской компанией China Road and Bridge Corporation (CRBC), которая проведёт работы по реконструкции взлетно-посадочных полос, перронов и систем светосигнальных огней в аэропортах "Манас" и "Ош". Данный проект значительно повысит эксплуатационные характеристики аэропортов в любых погодных условиях.

Манасбек Самидинов встретился с руководством подрядной компании China Road and Bridge Corporation и подчеркнул необходимость выполнения всех работ качественно, в установленные сроки и с соблюдением авиационной безопасности.

"До конца 2025 года мы планируем полностью заменить и обновить взлетно-посадочную полосу, перрон и светосигнальное оборудование международного аэропорта "Манас". Подрядчиком реконструкции выступает China Road and Bridge Corporation. Сегодня мы прибыли, чтобы ознакомиться с подготовительными работами перед стартом проекта. В настоящее время уже построена специальная база, возведены общежития для строителей, подготовлен асфальтобетонный завод и создана вся необходимая инфраструктура для начала работ", - отметил Манасбек Самидинов.

Одним из ключевых аспектов модернизации станет повышение категории светосигнального оборудования до третьей категории, что обеспечит надёжную работу аэропорта в любых погодных условиях.

После завершения реконструкции в международном аэропорту "Манас", все аналогичные работы будут выполнены в международном аэропорту "Ош"", - говорится в сообщении компании.


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URL: https://www.vb.kg/443911
Теги:
аэропорт, Китай, Кыргызстан, Манас
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