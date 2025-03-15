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Эколог объяснил заявление по Кумтору: говорить о катастрофе нет оснований

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Заведующий лабораторией геоботаники и особо охраняемых природных территорий при Институте биологии НАН КР Адилет Усупбеков дал пояснения относительно своего заявления о возможной катастрофе в случае достижения отвалов рудника Кумтор реки, впадающей в реку Нарын.

Эколог отметил, что он высказал гипотезу, основанную на его личных предположениях.

"Это исключительно мое предположение. В настоящее время говорить о том, что стране угрожает экологическая катастрофа вследствие возможного попадания отвалов в реку Кумтор, нет никаких оснований", - сказал Адилет Усупбеков.

Он также добавил, что специалисты рудника Кумтор ведут круглосуточное наблюдение за состоянием отвалов, используя самое современное специальное оборудование. Поэтому, по словам эколога, причин для возникновения каких-либо катаклизмов нет.

14 марта Адилет Усупбеков на заседании фракции Жогорку Кенеша "Альянс" в ходе обсуждения отметил, что ежегодно увеличиваются отходы от производства месторождений, что может стать проблемой для экологии в случае отсутствия надлежащей рекультивации. Говоря о руднике Кумтор, он высказал предположение, что если отвалы начнут двигаться вниз в сторону реки Кумтор, это может стать катастрофой, поэтому необходимо принимать профилактические меры.


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URL: https://www.vb.kg/443918
Теги:
Кумтор, Кыргызстан
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