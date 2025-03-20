В Джалал-Абаде провели фестиваль "Ранняя весна"

В парке дружбы регионов Кыргызской Республики и Российской Федерации города Джалал-Абад прошёл фестиваль "Ранняя весна".

Сотни жителей города собрались на фестиваль чтобы пообщаться и отдохнуть.

Была представлена художественная программа, прозвучали песни представителей различных национальностей, проживающих в Кыргызстане.

В программе фестиваля была организована выставка картин, мастер-классы. Концертная программа подготовлена коллективами областной филармонии театра имени Барпы и диаспорами Ассамблеи народов Кыргызстана.