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В Джалал-Абаде провели фестиваль "Ранняя весна"

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- Светлана Лаптева
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В парке дружбы регионов Кыргызской Республики и Российской Федерации города Джалал-Абад прошёл фестиваль "Ранняя весна".

Сотни жителей города собрались на фестиваль чтобы пообщаться и отдохнуть.

Была представлена художественная программа, прозвучали песни представителей различных национальностей, проживающих в Кыргызстане.

В программе фестиваля была организована выставка картин, мастер-классы. Концертная программа подготовлена коллективами областной филармонии театра имени Барпы и диаспорами Ассамблеи народов Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/443925
Теги:
Джалал-Абадская область, концерт
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