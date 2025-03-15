Матчи английской Премьер-лиги: расписание и главные события 15 марта

Английская Премьер-лига возвращается в эту субботу с захватывающей программой матчей, в которых команды продолжают борьбу за важные очки в регулярном сезоне. Однако болельщики могут заметить отсутствие традиционного раннего матча, что случается редко из-за изменений в трансляциях.

Матчи Премьер-лиги в субботу:

Эвертон – Вест Хэм Юнайтед – "Гудисон Парк", Ливерпуль (18:00 GMT+3)

Ипсвич Таун – Ноттингем Форест – "Портман Роуд", Ипсвич (18:00 GMT+3)

Манчестер Сити – Брайтон – "Этихад", Манчестер (18:00 GMT+3)

Саутгемптон – Вулверхэмптон Уондерерс – "Сент-Мэрис", Саутгемптон (18:00 GMT+3)

Борнмут – Брентфорд – "Виталити", Борнмут (20:30 GMT+3)

Почему нет раннего матча?

В отличие от большинства выходных, в эту субботу не будет традиционного раннего матча Премьер-лиги. TNT Sports, который обычно транслирует этот поединок, воспользовался одним из своих "свободных слотов", что является обязательным требованием каждый сезон. В результате все матчи первого блока начнутся одновременно в вечернее время.

Кроме того, финал Кубка Английской лиги (Карабао) между Ливерпулем и Ньюкаслом, который состоится в воскресенье, сократил количество матчей Премьер-лиги в этот уикенд.

Что на кону?

"Манчестер Сити" постарается укрепить свои позиции в топ-4 в матче против сильного "Брайтона".

"Эвертон" и "Вест Хэм" ведут борьбу за места в еврокубках и нуждаются в победе.

"Ипсвич Таун" встретится с "Ноттингем Форест", и для хозяев этот матч будет важным в контексте борьбы за выживание.

"Борнмут – Брентфорд" обещает быть зрелищным поединком, так как обе команды стремятся к сильному финишу в сезоне.

Сезон вступает в решающую фазу, и каждый балл на вес золота. Следите за обновлениями и результатами матчей, чтобы не пропустить главные события Премьер-лиги.