В Кыргызстане открыта регистрация на международный марафон "One Run"

В Кыргызстане стартовала регистрация на международный марафон "One Run", который состоится 24 мая 2025 года в Бишкеке. Мероприятие обещает стать одним из крупнейших спортивных событий года и привлечь как профессиональных бегунов, так и любителей активного образа жизни.
Дистанции и время старта
Участникам предлагаются несколько дистанций:
Полумарафон (21,1 км) - старт в 07:00
10 км - старт в 07:03
5 км - старт в 07:06
Детский забег на 1 км - старт в 11:00
Финиш для дистанций 5 км, 10 км и 21,1 км закроется в 10:00, а для детского забега - в 12:00.
Организаторы и поддержка
Организаторами марафона выступают АНО "Гонка героев", Департамент физической культуры и спорта КР, мэрия Бишкека, Федерация легкой атлетики КР и ОО "Дирекция международного марафона". Также мероприятие проходит при поддержке Национального Олимпийского Комитета Кыргызстана.
Регистрация и участие
Желающие могут зарегистрироваться на официальном сайте марафона. Мероприятие открыто как для профессионалов, так и для любителей, что делает его доступным для всех желающих испытать свои силы на одной из дистанций.
Подробная информация о мероприятии доступна по ссылке: sport.kg.