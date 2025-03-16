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В Кыргызстане открыта регистрация на международный марафон "One Run"

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- Самуэль Деди Ирие
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В Кыргызстане стартовала регистрация на международный марафон "One Run", который состоится 24 мая 2025 года в Бишкеке. Мероприятие обещает стать одним из крупнейших спортивных событий года и привлечь как профессиональных бегунов, так и любителей активного образа жизни.

Дистанции и время старта

Участникам предлагаются несколько дистанций:

Полумарафон (21,1 км) - старт в 07:00

10 км - старт в 07:03

5 км - старт в 07:06

Детский забег на 1 км - старт в 11:00

Финиш для дистанций 5 км, 10 км и 21,1 км закроется в 10:00, а для детского забега - в 12:00.

Организаторы и поддержка

Организаторами марафона выступают АНО "Гонка героев", Департамент физической культуры и спорта КР, мэрия Бишкека, Федерация легкой атлетики КР и ОО "Дирекция международного марафона". Также мероприятие проходит при поддержке Национального Олимпийского Комитета Кыргызстана.

Регистрация и участие

Желающие могут зарегистрироваться на официальном сайте марафона. Мероприятие открыто как для профессионалов, так и для любителей, что делает его доступным для всех желающих испытать свои силы на одной из дистанций.

Подробная информация о мероприятии доступна по ссылке: sport.kg.


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URL: https://www.vb.kg/443929
Теги:
марафон, Кыргызстан
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