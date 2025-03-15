Суперкубок Национальной Лиги - у футболистов "Бостери"!

15 марта в Бишкеке прошел матч за Суперкубок Национальной Лиги по футболу. Об этом сообщает пресс-служба КПФЛ.

В поединке за почетный трофей встретились чемпион "Оптима Банк Национальной Лиги-2024" и обладатель "Оптима Банк Кубка Национальной Лиги 2024" - ФК "Бостери" и ФК "Нур-Баткен".

Основное время упорнейшего противостояния на стадионе НАФ КФБ (Футбольный Центр), в котором футболисты бились за каждый участок поля, завершился нулевой ничьей.

Выяснение отношений плавно перешло в экстра-таймы, а затем - и в серию пенальти, где были точнее игроки "Бостери" - 5:3.

Поздравляем команду с Иссык-Куля с завоеванием почетного трофея!

Источник: sport.kg