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Рафаэль Физиев рассматривает переход в полулегкий вес

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- Самуэль Деди Ирие
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Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, топовый боец UFC в легком весе, вызвал слухи о возможном переходе в полулегкий вес. 30-летний боец, известный своей ударной техникой и зрелищным стилем, намекнул на переход в категорию до 66 кг, что откроет для него интересные поединки с лучшими бойцами в этом дивизионе.

Решение Физиева перейти в новый вес стало темой обсуждения среди фанатов UFC и экспертов, которые считают, что он может преуспеть в полулегком весе. Несмотря на то, что переход в новый дивизион сопряжен с трудностями - особенно в плане сбора веса и адаптации к физическим требованиям новой категории - впечатляющие навыки Физиева делают его опасным соперником в любом весе.

Потенциальный переход откроет новые вызовы и возможности для бойца, и уже есть несколько интересных матчей в полулегком весе, которые привлекли внимание. Однако Физиев должен будет тщательно контролировать процесс сброса веса и убедиться, что его тело готово к требованиям 66 кг.

На данный момент официальных заявлений не поступало, но поклонники с нетерпением ждут, решит ли Физиев сделать этот шаг и какие перспективы его ждут в полулегком весе.


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URL: https://www.vb.kg/443932
Теги:
смешанные бои
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