Рамос забивает за "Монтеррей", но "Ванкувер" проходит в 1/4 финала

В драматичном матче второго раунда 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, - прим. ред.) 12 марта 2025 года защитник и капитан мексиканского клуба "Монтеррей" Серхио Рамос забил пенальти, чтобы сравнять счёт для своей команды, но этого оказалось недостаточно для их продвижения дальше. Матч завершился ничьей 2-2 (общий счёт 3-3), и ФК "Ванкувер Уайткапс" прошёл в четвертьфинал благодаря правилу выездных голов.

Рамос, который уже забивал в двух предыдущих играх, взял на себя ответственность на 97-й минуте, уверенно реализовав пенальти после игры рукой в штрафной площади. Этот гол временно вселил надежду в игроков "Монтеррея", но правило выездных голов отправило "Ванкувер" в следующий раунд.

Игра началась с раннего гола в исполнении Серджио Каналеса, который открыл счёт на 4-й минуте. Однако "Ванкувер" быстро восстановил равновесие: Эдиер Окампо забил на 56-й минуте, а Брайан Уайт вывел свою команду вперёд на 78-й. Несмотря на усилия Рамоса, Монтеррей был исключён после поражения 0-1 в первом матче.

Эта игра также стала 1000-й в профессиональной карьере Рамоса, что является важной вехой для опытного защитника. Несмотря на разочарование, Монтеррей показал стойкость, но выездной гол Ванкувера оказался решающим.