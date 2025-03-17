Долгожданное возвращение Деле Алли обернулось для него кошмаром

Долгожданное возвращение Деле Алли в профессиональный футбол для него

обернулось кошмаром – английский полузащитник был удален всего через 10 минут после дебюта за "Комо" в товарищеском матче против "Милана".

27-летний футболист, последний раз выходивший на поле в феврале 2023 года, появился на замену на 81-й минуте. Однако вскоре он получил красную карточку за грубый фол против Рубена Лофтус-Чика. Судья сначала показал ему желтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение на прямое удаление.

Ранний уход Алли с поля омрачил драматичный матч, в котором "Комо" открыл счет благодаря голу Лукаса Да Куньи. Однако "Милан" сумел отыграться и победил со счетом 2:1 благодаря голам Кристиана Пулишича и Тиджани Рейндерса. Добавляя к накалу страстей, главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас также был удален в этом напряженном поединке.

Трудное возвращение в футбол

Алли, подписавший контракт с "Комо" на 18 месяцев в январе, надеялся использовать этот шанс, чтобы перезапустить свою карьеру после череды травм и личных проблем. Однако его удаление вызывает вопросы о его готовности к возвращению на высокий уровень.

Несмотря на неудачный дебют, болельщики "Комо" надеются, что бывший игрок "Тоттенхэма" и "Эвертона" сумеет оправиться от этого удара и принести пользу команде в борьбе за выход в серию А.