Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 94.45 - 95.45

Надежды "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов под вопросом

128  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Надежды ФК "Манчестер Сити" на квалификацию в Лиге чемпионов получили серьезный удар после разочаровывающей ничьи 2-2 в последнем матче Премьер-лиги. Этот результат еще больше подорвал уверенность команды "Манчестер Сити" в ее способности занять место в элитном турнире Европы в следующем сезоне.

Ничья против сильного соперника продемонстрировала текущие проблемы ФК "Манчестер Сити", который не смог взять три очка, несмотря на доминирование по владению мячом. Отсутствие точности в завершении атак и ошибки в обороне позволили соперникам воспользоваться моментом и вырвать ничью, что оставило амбиции "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов под вопросом.

Ситуация в борьбе за чемпионство накаляется, а такие команды, как "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", не ослабевают в погоне за местами в топ-4. "Сити" теперь предстоит преодолеть серьезные трудности, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы, ранее считавшаяся фаворитом, теперь сталкивается с растущим давлением, чтобы вернуть свою лучшую форму.

Если такая нестабильность продолжится, "Манчестер Сити" рискует оказаться в ситуации, когда пропустит Лигу чемпионов в следующем сезоне - такой исход казался невозможным еще несколько месяцев назад. Время для Гвардиолы и его команды на исходе, и им предстоит быстро восстановить свою форму, чтобы закрепить свое место среди элиты Европы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443946
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  