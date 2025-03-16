Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 94.45 - 95.45

В Бишкеке проходит шахматный турнир в честь 100-летия "Слово Кыргызстана"

171  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 15 по 16 марта в Бишкеке проходит республиканский турнир по шахматам, посвященный 100-летию газеты "Слово Кыргызстана". Мероприятие пройдет в Детском шахматном центре Тиленбаевой в Бишкеке

Турнир собрал команды, представляющие творческие коллективы, редакции, бизнес-сообщества, общеобразовательные школы, центры по шахматам, университеты и общественные организации. Каждая команда состоит из четырех участников: трех мужчин и одной женщины.

Победителей и призеров наградят дипломами и медалями от газеты "Слово Кыргызстана", а также ценными призами от спонсоров турнира. Это событие обещает стать значимым не только для любителей шахмат, но и для тех, кто ценит интеллектуальные игры и поддерживает развитие культурных инициатив в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443947
Теги:
СМИ, турнир, шахматы, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  