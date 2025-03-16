В Бишкеке проходит шахматный турнир в честь 100-летия "Слово Кыргызстана"

С 15 по 16 марта в Бишкеке проходит республиканский турнир по шахматам, посвященный 100-летию газеты "Слово Кыргызстана". Мероприятие пройдет в Детском шахматном центре Тиленбаевой в Бишкеке

Турнир собрал команды, представляющие творческие коллективы, редакции, бизнес-сообщества, общеобразовательные школы, центры по шахматам, университеты и общественные организации. Каждая команда состоит из четырех участников: трех мужчин и одной женщины.

Победителей и призеров наградят дипломами и медалями от газеты "Слово Кыргызстана", а также ценными призами от спонсоров турнира. Это событие обещает стать значимым не только для любителей шахмат, но и для тех, кто ценит интеллектуальные игры и поддерживает развитие культурных инициатив в Кыргызстане.