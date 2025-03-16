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Алькарас признался, что нервы сыграли с ним злую шутку в матче с Дрейпером

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- Самуэль Деди Ирие
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Испанский теннисист Карлос Алькарас не смог одержать победу в полуфинале Индиан-Уэллса, потерпев поражение от Джека Дрейпера со счётом 6-1, 0-6, 6-4. Испанец был настроен на достижение исторического успеха – третьего титула подряд в этом турнире, но признался, что не смог справиться с нервами, что и стало причиной его поражения.

"Я не так расстроен тем, что не выиграл третий титул подряд, как тем, что не мог успокоиться и контролировать свои нервы", – сказал Алькарас после матча. Он отметил, что не был достаточно сосредоточен на своей игре и слишком много думал о стратегии соперника.

Несмотря на неудачу, Алькарас настроен на позитив и надеется извлечь уроки из этого поражения. "В прошлом году, после поражения в полуфинале Индиан-Уэллса, я выиграл Майами, и сейчас постараюсь сделать то же самое", – сказал он, готовясь к следующему турниру.


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URL: https://www.vb.kg/443952
Теги:
теннис, Испания
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