Алькарас признался, что нервы сыграли с ним злую шутку в матче с Дрейпером

Испанский теннисист Карлос Алькарас не смог одержать победу в полуфинале Индиан-Уэллса, потерпев поражение от Джека Дрейпера со счётом 6-1, 0-6, 6-4. Испанец был настроен на достижение исторического успеха – третьего титула подряд в этом турнире, но признался, что не смог справиться с нервами, что и стало причиной его поражения.

"Я не так расстроен тем, что не выиграл третий титул подряд, как тем, что не мог успокоиться и контролировать свои нервы", – сказал Алькарас после матча. Он отметил, что не был достаточно сосредоточен на своей игре и слишком много думал о стратегии соперника.

Несмотря на неудачу, Алькарас настроен на позитив и надеется извлечь уроки из этого поражения. "В прошлом году, после поражения в полуфинале Индиан-Уэллса, я выиграл Майами, и сейчас постараюсь сделать то же самое", – сказал он, готовясь к следующему турниру.