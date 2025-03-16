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Дана Уайт уверен, что бой Джонса и Аспиналла состоится в 2025 году

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент UFC Дана Уайт высказал свое мнение относительно долгожданного поединка за титул чемпиона в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом. В интервью Уайт предположил, что бой состоится летом 2025 года.

Джон Джонс, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, выразил желание встретиться с Аспиналлом, который держит временный титул чемпиона. Несмотря на некоторые задержки и неопределенности, включая требования Джонса относительно значительных выплат, Уайт заверил поклонников, что матч намечен на лето.

"Джон Джонс определённо хочет этот бой... Я очень уверен, что этот бой состоится," - сказал Уайт, добавив, что оба бойца активно готовятся. Джонс успешно вернулся в 2023 году и завоевал титул чемпиона в тяжёлом весе, в то время как Аспиналл продолжает впечатлять победами над такими конкурентами, как Сергей Павлович и Кертис Блейдс.

Бой вызывает большой интерес среди фанатов, так как обещает стать одним из самых значительных в истории UFC. После недавнего поражения Алекса Перейры от Магомеда Анкалаева Уайт подтвердил, что переговоры о поединке Джонс против Аспиналла продвигаются успешно, и официальное объявление ожидается в ближайшее время.

С приближением лета 2025 года поклонники ММА с нетерпением ждут встречи, которая может определить истинного короля тяжёлого веса UFC.


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URL: https://www.vb.kg/443955
Теги:
смешанные бои
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