В Джалал-Абаде стартовал международный турнир "Barca Academy Cup"

В городе Джалал-Абад начался международный футбольный турнир "Barca Academy Cup" среди юных спортсменов в возрасте 11, 12 и 13 лет.

На церемонии открытия присутствовали мэр города Эрнисбек Ормоков и председатель городского кенеша Орозбек Турдубеков, которые пожелали участникам успехов в предстоящих матчах.

В турнире принимают участие 24 команды из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Молодые футболисты смогут продемонстрировать своё мастерство и побороться за победу.

Завершение турнира запланировано на 20 марта. Это соревнование даёт участникам возможность набраться опыта и проявить себя на международной арене.