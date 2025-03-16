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В Джалал-Абаде стартовал международный турнир "Barca Academy Cup"

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- Самуэль Деди Ирие
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В городе Джалал-Абад начался международный футбольный турнир "Barca Academy Cup" среди юных спортсменов в возрасте 11, 12 и 13 лет.

На церемонии открытия присутствовали мэр города Эрнисбек Ормоков и председатель городского кенеша Орозбек Турдубеков, которые пожелали участникам успехов в предстоящих матчах.

В турнире принимают участие 24 команды из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Молодые футболисты смогут продемонстрировать своё мастерство и побороться за победу.

Завершение турнира запланировано на 20 марта. Это соревнование даёт участникам возможность набраться опыта и проявить себя на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/443959
Теги:
Джалал-Абадская область, Казахстан, Туркменистан, турнир, Узбекистан, футбол, Кыргызстан
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