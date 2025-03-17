Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 94.45 - 95.45

Европа захотела отправить тысячи миротворцев на Украину

340  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании.

"Численность окончательной [миротворческой] группировки [на Украине] будет "свыше 10 тысяч"", - говорится в материале.

Источники издания отметили, что основную часть контингента могут предоставить Франция и Великобритания, но британский премьер-министр Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего числа" стран. Около 35 стран согласны поставлять оружие, оказывать материально-техническую и разведывательную поддержку планируемой миссии.

Ранее в марте генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что существуют иные способы обеспечить безопасность Украины после прекращения огня, кроме отправки европейского миротворческого контингента на украинскую территорию.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443963
Теги:
Европа, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  