В Синьцзяне мы тоже попросили здоровья у "князя медицины"

Во время пресс-тура "Горячий снег Синьцзяна" журналисты ведущих СМИ Центральной Азии посетили Синьцзянскую фармацевтическую компанию Xinjiang Rongcheng Hak Pharmaceutikal Co. Ltd. Как нам рассказали по дороге, она считается одним из крупных современных фармацевтических предприятий в Синьцзяне, интегрирует в себя научные исследования, производство и торговлю. Компания прошла сертификацию, согласно государственному стандарту GМР Управления по контролю за лекарствами автономного округа и является предприятием новых и высоких техник СУАР.

…В фойе нас "встретил" легендарный китайский врач и фармацевт Сунь Сымяо, живший в VI–VII веке н.э. Разумеется, не сам "король фармацевтики" и "князь медицины", как уважительно называли его и современники, и как величают сегодня в современном Китае, а величественная скульптура божественного покровителя изготовителей снадобий и лекарей.

Как пояснил нам сотрудник компании, в трудах Сунь Сымяо были найдены 7300 рецептов от различных заболеваний, с подробным описанием целебных свойств растений, входящих в них, рекомендациями по их сбору и обработке. Ныне эти трактаты включены в большую энциклопедию древней китайской медицины. А труд "Об абсолютной искренности великих врачей", который называют китайской клятвой Гиппократа, по сей день обязателен к изучению для китайских врачей. Именно у Сунь Сымяо китайцы просят здоровья себе и своим близким. Мы тоже попросили об этом великого медика. Кстати, сам он прожил более ста лет и даже в преклонном возрасте был полон сил и жизни.

Как рассказал далее сотрудник компании, в Древнем Китае люди активно брали лекарственные средства у природы, относясь с большим почитанием и вниманием к ней. Именно так и возникла оригинальная китайская медицина и фармакология, а также тесно связанная с ними система питания. Лекарственные средства могут попасть в пищу, а пища может служить лекарством. В медицинских трактатах "Тысяча золотых рецептов", написанных знаменитым медиком Древнего Китая Сунь Сымяо, было подчеркнуто, что рациональное питание - это основа здоровья. Он полагал, что когда человек болеет, нельзя произвольно принимать лекарства. Сначала врач должен понять причину происхождения болезни, а затем лечить ее с помощью правильного подбора продуктов питания. Разумный способ сохранения здоровья - подбор подходящей пищи для регулирования настроения, а также для предотвращения и облегчения болезней.

После пояснений нашего гида стало понятно, почему в фойе компании установлена скульптура Сунь Сымяо и так благоговейно относятся к его учению. Предприятие специализируется, изучает и выпускает препараты только на основе природного сырья – трав, кореньев, листьев, плодов и так далее.

- В уезде Хабахэ, в Синьцзяне, произрастает много экологически чистых растений, которые можно использовать для изготовления лекарств. Кроме того, в настоящее время на предприятии создана стандартизированная крупномасштабная экспериментальная демонстрационная посадочная база площадью десять тысяч му, на которой высажено десятки высококачественных лекарственных трав, выведено более тридцати видов солодки, астрагала, ковыля и других экологически чистых китайских трав. А также посажено более десяти видов полыни, кассиса и других дикорастущих трав, характерных для Алтайского края, - рассказал представитель компании.

Здесь выращивают корень лакрицы – это та же солодка почти на пяти тысячах му, перерабатывают и производят более тысячи тонн лакричных таблеток, которые применяются прежде всего при простудных и желудочных заболеваниях как лекарство от кашля, простуды, бронхита и туберкулеза, как общеукрепляющее средство. В древнем памятнике китайской медицины "Трактате о травах" солодку китайские врачи отнесли к средствам первого класса и предлагали включать в состав большинства рецептов. На Тибете считали, что корень лакрицы "способствует долголетию и лучшему проявлению шести основных чувств", наряду с женьшенем. Из корня делают даже оригинальные на вкус и полезные для здоровья конфеты. О чем и писал Сунь Сымяо.

- Кроме сырья, в нашем регионе очень выгодные условия для инвестиций. Нам быстро дали разрешение на строительство фармацевтического завода. С 2016 года компания производит более пятидесяти наименований различных препаратов только из растений. Китайская традиционная медицина, как уже отмечалось, использует лекарства, изготовленные только на основе экологически чистого природного сырья. Вот, посмотрите, это - лекарства от температуры, кашля, простуды, болей в животе, от головной боли, против усталости, для бодрости – ни в одном из них нет химических добавок, - сказал наш гид, показывая нам витрины с упаковками множества различных препаратов.

По его словам, в корпорации работает группа ученых и опытных специалистов, которые глубоко изучают действие лекарственных продуктов, чтобы досконально знать все особенности действующего природного вещества, его механизм действия, эффективность и безопасность. "Мы должны быть абсолютно уверены в них", - добавил наш гид.

Очень тесно компания работает с врачами, в том числе с врачами клиник традиционной китайской медицины. Поскольку фармацевтика, по словам сотрудников компании, не изолированная отрасль, а часть здравоохранения. Без понимания запросов врачей фарме работать невозможно.

- Мы ценим, что имеем прямой контакт с врачебной аудиторией, можем общаться с ней на всех стадиях разработки препаратов и после их вывода на рынок. Фармацевтика и медицина не могут обходиться друг без друга, только вместе мы можем обеспечить пациенту наилучшее лечение заболеваний и качество жизни, - добавил представитель компании.

Площадь завода превышает четырнадцать с половиной тысяч квадратных метров. Предприятие имеет три производственные линии и выпускает около пятидесяти наименований препаратов. В год производит один миллиард таблеток, порошков. Предприятие производит более ста десяти видов продукции в пяти категориях, включая патентованные китайские лекарства, таблетки традиционной китайской медицины, казахские национальные лекарства, продукты здорового питания и медицинские изделия. Среди них три запатентованных китайских препарата - капсулы быстрого действия против диареи, противовоспалительные и жаропонижающие гранулы получили государственное фармацевтическое одобрение SPAN. Хоть предприятие и молодое, но объемы его производства впечатляют. И на этом сотрудники не намерены останавливаться.

Корпорация образовала сетевую систему маркетинга, покрывающую не только Синьцзян. Свои препараты она поставляет в несколько больниц традиционной медицины, в аптеки разных городов страны. Но пока только на внутреннем рынке. Недавно представители предприятия побывали на крупном фармацевтическом заводе в Чэнду, с которым они стали партнерами. И коллеги из Чэнду помогают им выйти на международный рынок.

- Свою роль в борьбе с коронавирусом сыграла и китайская традиционная медицина. Мы выпускали таблетки, порошки, настои, микстуры из трав, обладающие антибактериальными свойствами и противовирусной активностью, которые могут сдерживать, ингибировать Covid-19. Использовали настои трав, ягод и кореньев, чтобы повысить иммунитет. Во время пандемии ковида выпускали не только препараты, которые очень помогли больным, но и маски.

- Но лечат не только таблетки, - сказал нам в конце встречи наш гид. - В своем трактате Сунь Сымяо писал, что "тот, кто совершенствуется нравственно, творит благие дела, не будет испытывать страданий от тяжёлых болезней или бедствий. Это один из важнейших принципов доброго здравия". Самосовершенствование означает необходимость упражняться и укрепляться в нравственности. Это долгий процесс. Требуются годы работы над собой, чтобы сдержанность и покладистость стали привычными, а нрав неподдельно добрым.

И как был прав "князь медицины" и "король фармацевтики", сказав об этом почти полтора тысячелетия назад! И не исключено, что одна из причин роста уровня заболеваемости в мире в том, что человечество забывает этот главный постулат здоровья…

Что же касается ценностей, которыми руководствуется команда компании, то нам назвали четыре основных: человечность, ответственность, развитие и успех - именно в такой последовательности. Эти качества в свое время очень ценил Сунь Сымяо. Все начинается с человечности – если есть это качество, значит, будет и чувство ответственности у сотрудников. А уже ответственность и развитие непременно приводят к успеху. Что наглядно показывает деятельность этой уже известной в Китае компании.

Источник: Шелковый путь. Культурное развитие