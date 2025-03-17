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"Ньюкасл Юнайтед" впервые завоевал Кубок Карабао

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- Самуэль Деди Ирие
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ФК "Ньюкасл Юнайтед" вошел в историю, завоевав свой первый крупный национальный трофей за 70 лет, обыграв "Ливерпуль" со счетом 2:1 в финале Кубка Карабао на стадионе "Уэмбли".

"Сороки" открыли счет перед самым перерывом – на 45-й минуте защитник Дэн Бёрн забил головой. Во втором тайме Александр Исак удвоил преимущество "Ньюкасла", продолжая свою впечатляющую серию матчей против "Ливерпуля". Хотя Федерико Кьеза смог отквитать один мяч в компенсированное время, этого оказалось недостаточно, чтобы лишить команду Эдди Хау долгожданной победы.

Эта победа стала для "Ньюкасла" первым крупным трофеем с момента триумфа в Кубке Англии 1955 года – знаменательное достижение для клуба и его болельщиков. Выигрыш также гарантирует "сорокам" место в Лиге конференций УЕФА в следующем сезоне.

После матча главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выразил гордость и радость: "Спустя 70 лет мы наконец-то можем сказать, что снова чемпионы. Это победа для фанатов, игроков и всех, кто связан с клубом".

Болельщики "Ньюкасла" бурно праздновали исторический успех, второй вечер подряд заполняя Ковент-Гарден и тысячами собираясь у "Сент-Джеймс Парк". Фанаты пели, взбирались на фонарные столбы и чествовали легенд клуба, наслаждаясь триумфальным моментом.

Для "Ливерпуля" это поражение стало серьезным ударом в борьбе за трофеи в этом сезоне. Несмотря на достойную игру, команда Арне Слота не смогла сломить упорство "Ньюкасла".

Эта знаковая победа знаменует новую эру амбиций и успеха "Ньюкасл Юнайтед", подтверждая, что клуб вновь становится грозной силой в английском футболе.


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URL: https://www.vb.kg/443968
Теги:
Великобритания, футбол
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