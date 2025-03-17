Джек Дрейпер завоевал свой первый титул в Индиан-Уэллсе

Британская теннисная звезда Джек Дрейпер вошел в историю, завоевав свой первый титул ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, одержав уверенную победу над Хольгером Руне в финале в двух сетах. 22-летний спортсмен продемонстрировал выдающееся мастерство и хладнокровие, переиграв датского теннисиста, занимающего 7-е место в мировом рейтинге, со счетом 6-2, 6-2.

Этому триумфу предшествовала впечатляющая победа в полуфинале, где Дрейпер сенсационно обыграл действующего чемпиона Карлоса Алькараса в трехсетовой битве (6-1, 0-6, 6-4). Матч с Алькарасом запомнился спорным эпизодом в третьем сете, когда судьи впервые в истории использовали двойной VAR-обзор, который в итоге оказался в пользу британца.

Победа в Индиан-Уэллсе стала важной вехой в карьере Дрейпера, впервые позволив ему войти в топ-10 мирового рейтинга ATP. В послематчевом интервью он выразил благодарность за проделанный путь, отметив сложности, с которыми ему пришлось столкнуться за последние годы.

"Это то, к чему я стремился всю свою жизнь," - сказал Дрейпер. "Выиграть титул Masters 1000, сражаясь с такими сильными соперниками, - невероятное ощущение."

В финальном матче Дрейпер с самого начала захватил инициативу, неоднократно беря подачу Руне и демонстрируя выдающуюся тактическую грамотность и мощную игру на задней линии. Руне, который показывал стабильные результаты на протяжении всего турнира, так и не смог найти ответов на агрессивный стиль игры британца.

Благодаря этой победе Дрейпер стал первым британцем, выигравшим титул в Индиан-Уэллсе после того, как Энди Маррей дошел до финала в 2009 году. Его выступление закрепило его статус восходящей звезды тенниса и одного из главных претендентов на победы в будущих турнирах "Большого шлема".

Болельщики и эксперты единодушно восхищаются прорывом Дрейпера, а бывшие чемпионы отмечают его настойчивость и тактическую зрелость. Теперь британец переключает внимание на предстоящий грунтовый сезон, где он надеется развить свой успех.

Пока британский теннис празднует этот впечатляющий триумф, все взгляды прикованы к Дрейперу - сможет ли он закрепить свой успех в ближайшие месяцы.