Кыргызстан может получить $5,5 млн грант на развитие статистики

Председатель Нацстаткома Кыргызстана Бактыбек Кудайбергенов принял участие в 56-й сессии Статистической комиссии ООН в Нью-Йорке. В центре обсуждений - модернизация статистики, повышение качества данных и их роль в устойчивом развитии.

Сессия под лозунгом "Лучшие данные - лучшая жизнь" затронула внедрение обновленной Системы национальных счетов (СНС) 2025 года. Кудайбергенов поддержал этот процесс, подчеркнув его значение для адаптации национального учета Кыргызстана. Он также отметил важность разработки Руководства по внедрению СНС 2025.

Особое внимание уделили статистике труда. Нацстатком разработал новый вопросник для Обследования рабочей силы, соответствующий международным стандартам. Он поможет анализировать рынок труда, миграцию и социальный уход.

В рамках сессии Кудайбергенов провел ряд встреч с международными партнерами:

С комиссаром Статистического управления Республики Корея обсудили реализацию проекта по повышению статистического потенциала Кыргызстана с предварительным бюджетом 5,5 млн долларов США на грантовой основе в течении пять лет, а также перспективы подписания Меморандума о долгосрочном сотрудничестве двух национальных статистических систем.

С ЭСКАТО - механизмы технической поддержки и внедрение СНС 2025.

С председателем Статкомитета СНГ - координацию статистических стандартов и подготовку к 100-летию кыргызской статистики.

С представителями Статистического офиса Сербии - цифровизацию сбора данных и внедрение электронной отчетности.

Сессия стала важным шагом в укреплении позиций Кыргызстана в международной статистике. Достигнутые договоренности открывают новые возможности для совершенствования национальной статистической системы.