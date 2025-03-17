Как изменились условия выхода на пенсию в Кыргызстане

В Кыргызстане установлены новые условия для выхода на пенсию в зависимости от возраста и стажа, которые варьируются в зависимости от категории граждан. С 1 июля 2024 года требуемый стаж для выхода на пенсию начнется с 5 лет и будет постепенно увеличиваться до 20 лет к 2045 году. Особые условия предусмотрены для людей, работающих в тяжелых условиях или имеющих специальный статус, таких как ликвидаторы аварии на ЧАЭС, многодетные матери и сотрудники авиационной отрасли.

Возраст выхода на пенсию и требуемый стаж

По возрасту (ст. 9 п. 1):

Мужчины: 63 года

Женщины: 58 лет

Требуемый стаж:

С 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года - 5 лет.

С ежегодным увеличением до 20 лет к 2045 году.

По списку №1 (ст. 9 п. 2 "а"):

Мужчины: 53 года

Женщины: 48 лет

Стаж:

Мужчины: 20/10 лет

Женщины: 15/7 лет 6 мес.

По списку №2 (ст. 9 п. 2 "б"):

Мужчины: 58 лет

Женщины: 53 года

Стаж:

Мужчины: 25/12 лет 6 мес.

Женщины: 20/10 лет

Текстильщицы (ст. 9 п. 2):

Женщины: 53 года

Стаж: 20/20 лет

Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1986-1987 гг. (ст. 9 п. 3 "а"):

Мужчины: 53 года

Женщины: 48 лет

Стаж:

Мужчины: 20 лет

Женщины: 15 лет

Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1988-1989 гг. (ст. 9 п. 3 "б"):

Мужчины: 58 лет

Женщины: 53 года

Стаж:

Мужчины: 25 лет

Женщины: 20 лет

Диспетчеры гражданской авиации (ст. 12 п. 1 "б"):

Мужчины: 58 лет

Женщины: 53 года

Стаж:

Мужчины: 25/12 лет 6 мес.

Женщины: 20/10 лет

Работники инженерно-технического состава гражданской авиации (ст. 12 п. 1 "в"):

Мужчины: 58 лет

Женщины: 53 года

Стаж:

Мужчины: 25/20 лет

Женщины: 20/15 лет

Многодетные матери, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет (ст. 9 п. 7):

Женщины: 53 года

Стаж: 15 лет

Матери инвалидов с детства, воспитавшие их до 8 лет (ст. 9 п. 7):

Женщины: 53 года

Стаж: 20 лет

Лица с гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики (ст. 9 п. 4):

Мужчины: 45 лет

Женщины: 40 лет

Стаж:

Мужчины: 20 лет

Женщины: 15 лет

Лица, проживавшие и работавшие в условиях высокогорья (ст. 9 п. 5 "а"):

Мужчины: 55 лет

Женщины: 50 лет

Стаж:

Мужчины: 25/20 лет

Женщины: 20/20 лет

Женщины, проживавшие и работавшие в условиях высокогорья, родившие 3-х и более детей и воспитавшие их до 8 лет (ст. 9 п. 5 "б"):

Женщины: 45 лет

Стаж: 20/15 лет

Лица, проживавшие и работавшие в отдаленных и труднодоступных зонах (ст. 9 п. 6):

Мужчины: 60 лет

Женщины: 55 лет

Стаж:

Мужчины: 25/25 лет

Женщины: 20/20 лет

По сокращению штата (ст. 9 п. 8):

Мужчины: 61 год

Женщины: 56 лет

Стаж:

Мужчины: 25 лет

Женщины: 20 лет

Работники летного и летно-испытательного состава (ст. 12 п. 1 "а"):

Мужчины и женщины: не менее 25 лет выслуги для мужчин и не менее 20 лет выслуги для женщин.

Артисты театров и других театрально-зрелищных предприятий (ст. 12 п. 1 "г"):

Мужчины и женщины: 20 лет творческой деятельности по перечню категорий артистов.