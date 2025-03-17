Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 94.45 - 95.45

Как изменились условия выхода на пенсию в Кыргызстане

275  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане установлены новые условия для выхода на пенсию в зависимости от возраста и стажа, которые варьируются в зависимости от категории граждан. С 1 июля 2024 года требуемый стаж для выхода на пенсию начнется с 5 лет и будет постепенно увеличиваться до 20 лет к 2045 году. Особые условия предусмотрены для людей, работающих в тяжелых условиях или имеющих специальный статус, таких как ликвидаторы аварии на ЧАЭС, многодетные матери и сотрудники авиационной отрасли.

Возраст выхода на пенсию и требуемый стаж

По возрасту (ст. 9 п. 1):

Мужчины: 63 года

Женщины: 58 лет

Требуемый стаж:

С 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года - 5 лет.

С ежегодным увеличением до 20 лет к 2045 году.

По списку №1 (ст. 9 п. 2 "а"):

Мужчины: 53 года

Женщины: 48 лет

Стаж:

Мужчины: 20/10 лет

Женщины: 15/7 лет 6 мес.

По списку №2 (ст. 9 п. 2 "б"):

Мужчины: 58 лет

Женщины: 53 года

Стаж:

Мужчины: 25/12 лет 6 мес.

Женщины: 20/10 лет

Текстильщицы (ст. 9 п. 2):

Женщины: 53 года

Стаж: 20/20 лет

Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1986-1987 гг. (ст. 9 п. 3 "а"):

Мужчины: 53 года

Женщины: 48 лет

Стаж:

Мужчины: 20 лет

Женщины: 15 лет

Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1988-1989 гг. (ст. 9 п. 3 "б"):

Мужчины: 58 лет

Женщины: 53 года

Стаж:

Мужчины: 25 лет

Женщины: 20 лет

Диспетчеры гражданской авиации (ст. 12 п. 1 "б"):

Мужчины: 58 лет

Женщины: 53 года

Стаж:

Мужчины: 25/12 лет 6 мес.

Женщины: 20/10 лет

Работники инженерно-технического состава гражданской авиации (ст. 12 п. 1 "в"):

Мужчины: 58 лет

Женщины: 53 года

Стаж:

Мужчины: 25/20 лет

Женщины: 20/15 лет

Многодетные матери, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет (ст. 9 п. 7):

Женщины: 53 года

Стаж: 15 лет

Матери инвалидов с детства, воспитавшие их до 8 лет (ст. 9 п. 7):

Женщины: 53 года

Стаж: 20 лет

Лица с гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики (ст. 9 п. 4):

Мужчины: 45 лет

Женщины: 40 лет

Стаж:

Мужчины: 20 лет

Женщины: 15 лет

Лица, проживавшие и работавшие в условиях высокогорья (ст. 9 п. 5 "а"):

Мужчины: 55 лет

Женщины: 50 лет

Стаж:

Мужчины: 25/20 лет

Женщины: 20/20 лет

Женщины, проживавшие и работавшие в условиях высокогорья, родившие 3-х и более детей и воспитавшие их до 8 лет (ст. 9 п. 5 "б"):

Женщины: 45 лет

Стаж: 20/15 лет

Лица, проживавшие и работавшие в отдаленных и труднодоступных зонах (ст. 9 п. 6):

Мужчины: 60 лет

Женщины: 55 лет

Стаж:

Мужчины: 25/25 лет

Женщины: 20/20 лет

По сокращению штата (ст. 9 п. 8):

Мужчины: 61 год

Женщины: 56 лет

Стаж:

Мужчины: 25 лет

Женщины: 20 лет

Работники летного и летно-испытательного состава (ст. 12 п. 1 "а"):

Мужчины и женщины: не менее 25 лет выслуги для мужчин и не менее 20 лет выслуги для женщин.

Артисты театров и других театрально-зрелищных предприятий (ст. 12 п. 1 "г"):

Мужчины и женщины: 20 лет творческой деятельности по перечню категорий артистов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443977
Теги:
пенсии, Кыргызстан, Социальный фонд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  