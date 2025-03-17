Как изменились условия выхода на пенсию в Кыргызстане

В Кыргызстане установлены новые условия для выхода на пенсию в зависимости от возраста и стажа, которые варьируются в зависимости от категории граждан. С 1 июля 2024 года требуемый стаж для выхода на пенсию начнется с 5 лет и будет постепенно увеличиваться до 20 лет к 2045 году. Особые условия предусмотрены для людей, работающих в тяжелых условиях или имеющих специальный статус, таких как ликвидаторы аварии на ЧАЭС, многодетные матери и сотрудники авиационной отрасли.
Возраст выхода на пенсию и требуемый стаж
По возрасту (ст. 9 п. 1):
Мужчины: 63 года
Женщины: 58 лет
Требуемый стаж:
С 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года - 5 лет.
С ежегодным увеличением до 20 лет к 2045 году.
По списку №1 (ст. 9 п. 2 "а"):
Мужчины: 53 года
Женщины: 48 лет
Стаж:
Мужчины: 20/10 лет
Женщины: 15/7 лет 6 мес.
По списку №2 (ст. 9 п. 2 "б"):
Мужчины: 58 лет
Женщины: 53 года
Стаж:
Мужчины: 25/12 лет 6 мес.
Женщины: 20/10 лет
Текстильщицы (ст. 9 п. 2):
Женщины: 53 года
Стаж: 20/20 лет
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1986-1987 гг. (ст. 9 п. 3 "а"):
Мужчины: 53 года
Женщины: 48 лет
Стаж:
Мужчины: 20 лет
Женщины: 15 лет
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1988-1989 гг. (ст. 9 п. 3 "б"):
Мужчины: 58 лет
Женщины: 53 года
Стаж:
Мужчины: 25 лет
Женщины: 20 лет
Диспетчеры гражданской авиации (ст. 12 п. 1 "б"):
Мужчины: 58 лет
Женщины: 53 года
Стаж:
Мужчины: 25/12 лет 6 мес.
Женщины: 20/10 лет
Работники инженерно-технического состава гражданской авиации (ст. 12 п. 1 "в"):
Мужчины: 58 лет
Женщины: 53 года
Стаж:
Мужчины: 25/20 лет
Женщины: 20/15 лет
Многодетные матери, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет (ст. 9 п. 7):
Женщины: 53 года
Стаж: 15 лет
Матери инвалидов с детства, воспитавшие их до 8 лет (ст. 9 п. 7):
Женщины: 53 года
Стаж: 20 лет
Лица с гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики (ст. 9 п. 4):
Мужчины: 45 лет
Женщины: 40 лет
Стаж:
Мужчины: 20 лет
Женщины: 15 лет
Лица, проживавшие и работавшие в условиях высокогорья (ст. 9 п. 5 "а"):
Мужчины: 55 лет
Женщины: 50 лет
Стаж:
Мужчины: 25/20 лет
Женщины: 20/20 лет
Женщины, проживавшие и работавшие в условиях высокогорья, родившие 3-х и более детей и воспитавшие их до 8 лет (ст. 9 п. 5 "б"):
Женщины: 45 лет
Стаж: 20/15 лет
Лица, проживавшие и работавшие в отдаленных и труднодоступных зонах (ст. 9 п. 6):
Мужчины: 60 лет
Женщины: 55 лет
Стаж:
Мужчины: 25/25 лет
Женщины: 20/20 лет
По сокращению штата (ст. 9 п. 8):
Мужчины: 61 год
Женщины: 56 лет
Стаж:
Мужчины: 25 лет
Женщины: 20 лет
Работники летного и летно-испытательного состава (ст. 12 п. 1 "а"):
Мужчины и женщины: не менее 25 лет выслуги для мужчин и не менее 20 лет выслуги для женщин.
Артисты театров и других театрально-зрелищных предприятий (ст. 12 п. 1 "г"):
Мужчины и женщины: 20 лет творческой деятельности по перечню категорий артистов.