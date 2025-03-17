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Мэр Бишкека проинспектировал работы по ремонту дорог и благоустройству

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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев совместно с городскими службами проинспектировал планируемые работы по ремонту дорог и благоустройству столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Глава города проверил мост через реку Аламедин по проспекту Жибек-Жолу и поручил ускорить начало строительных работ. Также планируется реконструкция участков проспекта Жибек-Жолу и улицы Шабдан Баатыра. Мэр поручил составить график работ по обновлению этих участков и подготовить условия для реконструкции.

Айбек Джунушалиев проверил повреждения на улице М. Ауэзова и указал подрядчику на несоответствие стандартам. Подрядчику было поручено выполнить повторный ремонт за свой счёт. Также проверены участки для пробивки улицы Бакаева и благоустройства прилегающих территорий.

Глава города также осмотрел участок бульвара Молодой Гвардии, где планируются работы. Департамент транспорта должен заранее информировать горожан о временных закрытиях дорог и изменениях в маршрутах.

Кроме того, мэр поручил проверить сроки выполнения обновления остановочных комплексов и провести рейды по соблюдению правил благоустройства и землепользования. Муниципальному предприятию "Бишкекзеленстрой" поручено провести кронирование деревьев и принять меры по аварийным.


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URL: https://www.vb.kg/443978
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия, Айбек Джунушалиев
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