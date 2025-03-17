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Член Академии GRAMMY проведет мастер-класс в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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1-2 апреля в Бишкеке пройдет уникальный мастер-класс от Карины Купер – известного вокального коуча мировых звезд и члена Академии звукозаписи GRAMMY. Мероприятие состоится в Кыргызском национальном театре "Манас" в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, Карина Купер обучила более 50 000 учеников по всему миру и работала с такими артистами, как Tom Jones, Eric Benet и Dave Koz. Она также проходила обучение у лучших педагогов США, среди которых преподаватели Jennifer Lopez, Celine Dion, Beyoncé, Lady Gaga и Miley Cyrus.

Программа мастер-класса включает:

- Вокальную остеопатию - революционный метод работы с голосом;

- Науку дыхания - биофонику - техники контроля и развития дыхания.

Мастер-класс предназначен для артистов, вокалистов, актеров, ведущих, педагогов и всех желающих улучшить свои вокальные навыки. Количество мест ограничено.


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URL: https://www.vb.kg/443980
Теги:
музыка, США, Бишкек, Кыргызстан
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