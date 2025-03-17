В США в результате ДТП погиб гражданин Кыргызстана

В связи с экстремальными погодными условиями в Канзасе (США) на автомобильной магистрали I-70 между городами Гудленд и Колби произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб гражданин Кыргызстана Ш.Б., 2000 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По информации пресс-службы, генеральное консульство Кыргызской Республики в Чикаго с момента поступления информации находится на постоянной связи с местными органами власти и родственниками погибшего, а также занимается решением вопросов, связанных с репатриацией тела на родину.