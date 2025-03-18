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"2 часа тренировок - это недостаточно". Интервью с Айдаром Мамбеталиевым

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский футболист Айдар Мамбеталиев свой путь в профессиональном футболе начал в "Динамо-Манас", а затем продолжил карьеру в таких клубах, как "Алга", "Абдыш-Ата", "Алай" и "Талант".

В поисках новых футбольных возможностей Мамбеталиев продолжил свою карьеру за рубежом, играя в мальдивской "Валенсии", японском "Окосиас", бангладешском "Бангладеш Полис", индийском "Раджастан Юнайтед" и индонезийском "Сулут Юнайтед". В 2022 году он подписал контракт с "Раджастан Юнайтед", с которым выиграл Кубок Баджи Раут. В 2023 году перешёл в "Сулут Юнайтед" в Индонезии.

В 2025 году Айдар Мамбеталиев вернулся в Кыргызстан и подписал контракт с "Кыргызалтын", выступая в Премьер-лиге Кыргызстана, где он уже сыграл 2 матча. В интервью редакции vb.kg футболист поделился своими впечатлениями от своих игр в зарубежных футбольных клубах.

Вы начали свою профессиональную карьеру в Кыргызстане, а затем играли в разных странах. Как эти переходы повлияли на вас как игрока?

Переходы между странами, безусловно, оказали значительное влияние на меня как игрока. Прежде всего, это адаптация к разным стилям футбола. Например, в Кыргызстане футбол более физический, в Мальдивах акцент сделан на тактическую дисциплину, а в Японии игра отличается высокой технической и тактической составляющей. Эти переживания расширяют мой кругозор и делают меня более универсальным игроком.

Во-вторых, такие перемены закаляют характер. Жизнь в новых странах, языковой барьер и смена тренеров требуют психологической устойчивости.

Наконец, такие переходы дают ценный опыт. Ты учишься играть по разным тактическим схемам, работать с различными философиями футбола, что помогает углубить понимание игры.

С какими главными вызовами играя в новых футбольных лигах, особенно в странах с разной футбольной культурой, таких как Мальдивы, Япония и Индия?

Мальдивы стали моей первой зарубежной командой. Я был молод, слабо знал английский, что усложняло общение с тренерами и партнерами. Сначала уровень футбола показался ниже того, к чему я привык. Я впервые столкнулся с 45-градусной жарой, тренировки проходили в 5 утра, и были проблемы с питанием, так как не было привычной еды. Но со временем я понял, что ключ к успеху в новом чемпионате - это адаптация. Этот опыт закалил меня и научил быстро адаптироваться к любым условиям.

В Японии акцент был на тактике, дисциплине и быстром мышлении. Я научился, можно сказать, новому футболу. Мне пришлось дополнительно работать над обработкой мяча и передачами, так как японцы очень техничны. Также я научился быстрее думать на поле, работать в команде и ценить детали в построении игры. Нужно отметить, что в Японии было сложно с языком, так как многие не говорят на английском. Япония стала той страной, которая существенно повлияла на меня как на игрока.

В Индии я столкнулся с бешеной атмосферой, высокой интенсивностью и физической борьбой. Это закалило меня и помогло адаптироваться к жаркому климату. Индийская кухня также была очень специфической - много специй, острая пища, совсем не то, к чему я привык. Однако адаптация в Индии прошла гораздо легче, так как у меня уже был опыт жизни в других странах. Плюс, здесь английский является вторым языком, поэтому общение с местными было намного проще.

Как вам удаётся адаптироваться к разным тактическим ролям, играя на нескольких позициях?

Адаптация к разным позициям прежде всего зависит от понимания тактики и готовности физически играть в различных ролях. Опыт игры на разных позициях делает меня более универсальным игроком и помогает взглянуть на игру с разных углов.

Какие качества, по вашему мнению, являются ключевыми для успешного полузащитника и защитника?

Для защитника важнейшими качествами являются надёжность, умение читать игру, организовывать оборону и хорошая игра в единоборствах.

Для полузащитника главное - это видение поля, умение быстро принимать решения и физическая сила и выносливость, поскольку этот игрок часто участвует в единоборствах и прессинге.

Кто ваши футбольные кумиры и как они повлияли на ваш стиль игры?

С детства моим кумиром был Роналду (бразильский "Эль Феномено"). Несмотря на то, что он был нападающим, его техническое мастерство, финиширование и инстинкты в атаке повлияли на мой подход к игре, хотя наша позиция отличается.

Как вы готовитесь к важным матчам, как физически, так и психологически?

В дни матчей я начинаю с полноценного завтрака, затем выхожу на прогулку или лёгкую пробежку, чтобы размяться и хорошо растянуться. После обеда, если есть возможность, я отдыхаю и сплю. В такие дни я предпочитаю быть наедине с собой, чтобы сосредоточиться и избежать отвлекающих факторов.

Чтобы вы посоветовали молодым игрокам из Кыргызстана, мечтающим о карьере за границей?

Прежде всего, я бы посоветовал бы упорство и терпение. Важно много работать над собой, развивать как физическую форму, так и тактическое понимание игры. Также стоит подготовить видео нарезки своих лучших моментов и обязательно изучать английский язык.

Что мотивирует вас продолжать совершенствоваться и двигаться вперёд, несмотря на трудности?

Мотивация - это любовь к футболу и поддержка моей семьи.

Рассматриваете ли вы возможность работы в футболе после завершения карьеры, например, в качестве тренера или менеджера?

Я пока не задумывался об этом. Время покажет!

На ваш взгляд, что необходимо улучшить в кыргызском футболе, чтобы больше игроков могли добиться успеха на международном уровне?

Я считаю, что нужно усилить развитие молодежных академий и инфраструктуры, чтобы игроки могли начать своё обучение с раннего возраста и улучшать свои технические и тактические навыки. Также важно повышать уровень тренерского состава, чтобы тренеры могли передавать игрокам современные методики и подходы.

Если бы вы могли вернуться в начало своей карьеры, какой совет вы себе бы дали?

Я бы сказал себе, что нужно оставаться настойчивым и упорным, несмотря на трудности, и всегда стремиться к большему. Я считаю, что для профессионального футболиста - это недостаточно, и всегда нужно работать больше.

Спасибо г -н Мамбаталиев и удачи в продолжающемся сезоне Премьер -лиги Кыргизстана.


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URL: https://www.vb.kg/443983
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